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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Новости партнеров

Кононов: не лучше ли не выпускать Глушакова? К сожалению, вы на Sport24, а я на этом посту

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов на послематчевой пресс-конференции после ничьей с "Рубином" (1:1) ответил на вопрос журналиста Sport24 о попадании в состав заменённого в перерыве Дениса Глушакова.

Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
– На команду навалилась такая череда неудач, из которой её может вытащить только единение ребят. Но не кажется, что они бьются единым коллективом друг за друга.

– Команда проводит сложный психологически сезон ещё с начала чемпионата. Но мы выправляем ситуацию. Команда не так разрознена, как это было раньше. Я 100 процентов вам говорю, что мы двигаемся. Коллектив и команда у нас есть. Эти трудности меняют психологический фон, но мы сейчас все вместе сядем поговорим, такого раньше не было.

Я вижу, как он общаются. Ни в одной команде нет, чтобы все были вместе. Всегда есть небольшие группы, иностранцы. Это нормальное явление. Главное, чтобы они друг за друга работали.

Сегодня была очень сложная физически и психологически игра, но они боролись друг за друга. Хочется большего, но имеем что имеем. Я сам понимаю, что команда строится в раздевалке. И для этого мы прикладываем очень много сил.

– В такой трудной психологической ситуации Вам не кажется недальновидным решение выпускать Глушакова в каждом матче? Умярова, Игнатова поддержали бы болельщики, игроки бы не слушали эти оскорбления…

– Вообще не каждый матч. У вас вот такая позиция, у меня более рабочая изнутри. Вы бы поступили так, но вы, к сожалению, на Sport24, а я здесь, на этом посту, – цитирует Кононова корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
Теги: Кононов Спартак Глушаков
Сегодня, 22:06
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10
(4)
#10  Schweinsteiger   (Сегодня, 22:50)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Прикол, даже переливающие за другие клубы, писдят на кононова, хотя для них он всё делает правильно))


--------------------
Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#9  Зыгмантович   (Сегодня, 22:28)
  • -4
  •  (6)

Цитата: CSKA-180505
А он далеко не такой культурный как казался раньше...

Деградация в свинарне дело обычное
Регистрация: 23.08.2018 [жалоба]
#8  Александр  Тверь (Сегодня, 22:28)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Это слова не мужчины. Команда не едина, как лепечет об этом Кононов. По игре в пас видно, что игроки стоят и смотрят футбол. Мелкадзе из игры в игру только за себя. Других он не видит. Но тренер с упорством ставит эту бездарность. Такое впречатление, что от игры Спартака только Кононов получает удовольствие. Так не может продолжаться. Кононов в отставку.
Регистрация: 24.12.2008 [жалоба]
#7  SM2112  Москва (Сегодня, 22:20)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Верните Валеру! Хоть на пресухе будет весело!!! Да и бегать начнут, пусть через матч , но начнут. А вообще возвращайте чемпионский штаб с Масимо ит.д. и в помощь им Горлуковича. У кого не дойдет через голову дойдет через печень!
Регистрация: 25.02.2018 [жалоба]
#6  xxd   (Сегодня, 22:19)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
как бы его сердечный приступ не ударил..ношу не по силам взял.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#5  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 22:16)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
А он далеко не такой культурный как казался раньше...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#4  F.Totti.   (Сегодня, 22:15)
  • -1
  •  (11)

А ты Олег к сожалению не на своем месте.Не по Сеньке шапка...
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#3  tiki  Москва (Сегодня, 22:11)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
вы, к сожалению, на Sport24, а я здесь, на этом посту

а вот это уже серьезно. то есть ты недоволен тем, что тебе такой статусный клуб дали возглавлять? ну так иди экспертом к канделаки или к кому там


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#2  Яamon   (Сегодня, 22:09)
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
нервничает, как сучка. на такие вопросы нужно иначе реагировать. или пропускай мимо, или, если не терпится, плюй уж в епало
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  Irbis   (Сегодня, 22:09)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Чё то Кононов начинает борзеть .врать то зачем? И нахальства ему не занимать..а не пора ли вещички в чемоданы и в Шереметьево?
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
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