Кононов: не лучше ли не выпускать Глушакова? К сожалению, вы на Sport24, а я на этом посту

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов на послематчевой пресс-конференции после ничьей с "Рубином" (1:1) ответил на вопрос журналиста Sport24 о попадании в состав заменённого в перерыве Дениса Глушакова. Фото: Дарья Исаева, "СЭ"

– Команда проводит сложный психологически сезон ещё с начала чемпионата. Но мы выправляем ситуацию. Команда не так разрознена, как это было раньше. Я 100 процентов вам говорю, что мы двигаемся. Коллектив и команда у нас есть. Эти трудности меняют психологический фон, но мы сейчас все вместе сядем поговорим, такого раньше не было.Я вижу, как он общаются. Ни в одной команде нет, чтобы все были вместе. Всегда есть небольшие группы, иностранцы. Это нормальное явление. Главное, чтобы они друг за друга работали.Сегодня была очень сложная физически и психологически игра, но они боролись друг за друга. Хочется большего, но имеем что имеем. Я сам понимаю, что команда строится в раздевалке. И для этого мы прикладываем очень много сил.– Вообще не каждый матч. У вас вот такая позиция, у меня более рабочая изнутри. Вы бы поступили так, но вы, к сожалению, на Sport24, а я здесь, на этом посту, – цитирует Кононова корреспондентПётр Газин.