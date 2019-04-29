Кононов: не лучше ли не выпускать Глушакова? К сожалению, вы на Sport24, а я на этом посту

Россия РПЛ 2018/19
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Главный тренер "Спартака" Олег Кононов на послематчевой пресс-конференции после ничьей с "Рубином" (1:1) ответил на вопрос журналиста Sport24 о попадании в состав заменённого в перерыве Дениса Глушакова.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
– Команда проводит сложный психологически сезон ещё с начала чемпионата. Но мы выправляем ситуацию. Команда не так разрознена, как это было раньше. Я 100 процентов вам говорю, что мы двигаемся. Коллектив и команда у нас есть. Эти трудности меняют психологический фон, но мы сейчас все вместе сядем поговорим, такого раньше не было.
Я вижу, как он общаются. Ни в одной команде нет, чтобы все были вместе. Всегда есть небольшие группы, иностранцы. Это нормальное явление. Главное, чтобы они друг за друга работали.
Сегодня была очень сложная физически и психологически игра, но они боролись друг за друга. Хочется большего, но имеем что имеем. Я сам понимаю, что команда строится в раздевалке. И для этого мы прикладываем очень много сил.
– В такой трудной психологической ситуации Вам не кажется недальновидным решение выпускать Глушакова в каждом матче? Умярова, Игнатова поддержали бы болельщики, игроки бы не слушали эти оскорбления…
– Вообще не каждый матч. У вас вот такая позиция, у меня более рабочая изнутри. Вы бы поступили так, но вы, к сожалению, на Sport24, а я здесь, на этом посту, – цитирует Кононова корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
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