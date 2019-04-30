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Сергей Аксенов: есть договоренность сохранения тренерского штаба молодежки ЦСКА на следующий сезон
Старший тренер молодежной команды ЦСКА Андрей Аксенов поделился эмоциями от чемпионства армейцев в молодежном первенстве. Дубль ЦСКА взял золотые медали впервые с 2005 года.
"Все-таки и мы, и руководство считаем, что основная задача — это не чемпионство, а подготовка футболистов для основной команды. Тем не менее приятно, когда эти оба компонента совпадают: есть и первое место, и игроки, которые уже на подходе в главную команду. Молодежный ЦСКА взял чемпионство впервые с 2005 года. Я всегда считал, что это немного несправедливо, потому что школа и клуб хорошо работают с молодыми футболистами. Где-то немного не везло, мы не могли занять первое место. Но я знаю, что оно заслуженное. По работе с молодыми игроками ЦСКА — один из лидеров в стране.
У нас вчера был день отдыха. Я по возможности следил, как играет "Спартак", но надежды особо не было. Мы отталкивались от своих сил, думали об игре с "Динамо". Хотели, чтобы чемпионство случилось на поле. Но мы не собираемся опускать руки и говорить, что сезон окончен. Продолжим радовать болельщиков хорошей игрой и победами.
Что касается награждения, вчера сообщили, что оно состоится в перерыве или после матча основных команд ЦСКА — "Динамо".
У тренерского штаба в конце сезона истекают контракты, но есть предварительная договоренность с руководством, что будем тем же составом работать и в следующем сезоне. Останется ли Сергей Игнашевич? Этого я не знаю", - цитирует Аксенова Sport24.
"Все-таки и мы, и руководство считаем, что основная задача — это не чемпионство, а подготовка футболистов для основной команды. Тем не менее приятно, когда эти оба компонента совпадают: есть и первое место, и игроки, которые уже на подходе в главную команду. Молодежный ЦСКА взял чемпионство впервые с 2005 года. Я всегда считал, что это немного несправедливо, потому что школа и клуб хорошо работают с молодыми футболистами. Где-то немного не везло, мы не могли занять первое место. Но я знаю, что оно заслуженное. По работе с молодыми игроками ЦСКА — один из лидеров в стране.
У нас вчера был день отдыха. Я по возможности следил, как играет "Спартак", но надежды особо не было. Мы отталкивались от своих сил, думали об игре с "Динамо". Хотели, чтобы чемпионство случилось на поле. Но мы не собираемся опускать руки и говорить, что сезон окончен. Продолжим радовать болельщиков хорошей игрой и победами.
Что касается награждения, вчера сообщили, что оно состоится в перерыве или после матча основных команд ЦСКА — "Динамо".
У тренерского штаба в конце сезона истекают контракты, но есть предварительная договоренность с руководством, что будем тем же составом работать и в следующем сезоне. Останется ли Сергей Игнашевич? Этого я не знаю", - цитирует Аксенова Sport24.
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