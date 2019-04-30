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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Сергей Аксенов: есть договоренность сохранения тренерского штаба молодежки ЦСКА на следующий сезон

Старший тренер молодежной команды ЦСКА Андрей Аксенов поделился эмоциями от чемпионства армейцев в молодежном первенстве. Дубль ЦСКА взял золотые медали впервые с 2005 года.

"Все-таки и мы, и руководство считаем, что основная задача — это не чемпионство, а подготовка футболистов для основной команды. Тем не менее приятно, когда эти оба компонента совпадают: есть и первое место, и игроки, которые уже на подходе в главную команду. Молодежный ЦСКА взял чемпионство впервые с 2005 года. Я всегда считал, что это немного несправедливо, потому что школа и клуб хорошо работают с молодыми футболистами. Где-то немного не везло, мы не могли занять первое место. Но я знаю, что оно заслуженное. По работе с молодыми игроками ЦСКА — один из лидеров в стране.

У нас вчера был день отдыха. Я по возможности следил, как играет "Спартак", но надежды особо не было. Мы отталкивались от своих сил, думали об игре с "Динамо". Хотели, чтобы чемпионство случилось на поле. Но мы не собираемся опускать руки и говорить, что сезон окончен. Продолжим радовать болельщиков хорошей игрой и победами.

Что касается награждения, вчера сообщили, что оно состоится в перерыве или после матча основных команд ЦСКА — "Динамо".

У тренерского штаба в конце сезона истекают контракты, но есть предварительная договоренность с руководством, что будем тем же составом работать и в следующем сезоне. Останется ли Сергей Игнашевич? Этого я не знаю", - цитирует Аксенова Sport24.
Теги: Аксенов ЦСКА
Сегодня, 17:06
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