Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:16
После матча "Краснодар" – ЦСКА три фаната получили годовой запрет на посещение спортивных мероприятий
После матча "Краснодар" – ЦСКА три фаната получили годовой запрет на посещение спортивных мероприятий
17:17
Магомед Оздоев: Манчини наигрывал меня в центральной зоне, а на матч поставил левым полузащитником (2)
Магомед Оздоев: Манчини наигрывал меня в центральной зоне, а на матч поставил левым полузащитником (2)
17:06
Сергей Аксенов: есть договоренность сохранения тренерского штаба молодежки ЦСКА на следующий сезон
Сергей Аксенов: есть договоренность сохранения тренерского штаба молодежки ЦСКА на следующий сезон
15:27
Магомед Оздоев: я всегда уважительно относился к Орлову. Когда я играл в "Локо", он называл меня лучшим опорником России (2)
Магомед Оздоев: я всегда уважительно относился к Орлову. Когда я играл в "Локо", он называл меня лучшим опорником России (2)
09:45
Антон Миранчук: если будет предложение из Европы, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня (2)
Антон Миранчук: если будет предложение из Европы, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня (2)
08:58
Андре Виллаш-Боаш: большая честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с "Зенитом" (3)
Андре Виллаш-Боаш: большая честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с "Зенитом" (3)
А было ли хуже? Топ-5 кошмарных сезонов "Спартака"
Пока Олег Кононов неуверенно заявляет, что он способен быть главным тренером "красно-белых", у команды всё больше шансов окончательно провалить этот сезон, упустив место в еврокубках. Russfootball.info вспоминает самые ужасные результаты "Спартака" в новейшей истории
Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС
Перед стартом того сезона маятник легендарной трансферной политики Червиченко набрал полную амплитуду. Зимой пришла оптовая футбольная поставка из Бразилии. Квартет заезжих кудесников мяча в итоге проведет на всех всего лишь 10 официальных матчей, девять из которых придутся на счет Роберта. Имена остальных не имеет смысла даже перечислять. Последний день того трансферного окна знаменит подписанием Абдельила Баги - вратаря из полулюбительского марокканского клуба, который с первых туров чемпионата стал номером один в команде.
Но нашлось место и более адекватным покупкам. Команду пополнили Владислав Ващук, Максим Деменко и молодой “спящий гигант” Павлюченко. При этом сбежали с тонущего корабля с полдюжины талантливых и опытных игроков: Бесчастных, Сычев, Тчуисе, Хлестов, Погребняк, Черчесов.
За 9 месяцев, что длился турнир, “Спартак” поменял трех тренеров. Начинал сезон Олег Романцев. Но здоровье специалиста существенно пошатнулось от бесконечной дележки административных постов и зубодробительной трансферной политики. А выдавать достойный результат на такой почве оказалось не по силам даже мэтру. Летом клуб принял Андрей Чернышев. Привез в команду Саболча Шафара, проиграл 7 матчей из 12, и вернулся обратно в молодежную сборную, резонно посчитав, что разгрести Андриевы конюшни под силу разве что Гераклу.
В сентябре состоялось первое пришествие Владимира Федотова на пост главного тренера. Григорьевич с горем пополам доиграл злосчастный сезон. Итогом внутриклубной содомии стал допиноговый скандал, благодаря которому Егор Титов получил бан, и на целый год остался без футбола.
Как итог: 10 место в таблице, и горькое расставание с пьедесталом. Пилюлю не подсластил даже завоеванный кубок России. Приговор болельщиков был однозначен – позор. Команда нуждалась в перестройке, и падение результатов прогнозировалось. Плохо было то, что никаких видимых перспектив к улучшению состояния команды не было. Результат клубной политики, тренерская чехарда и необъяснимые трансферы, выглядели как саботаж.
А болельщиков Народной команды крепко объединила ненависть к одному человеку. Если бы дело происходило на Диком Западе, то портрет Червиченко висел бы на дверях каждого кабака с подписью о вознаграждении за голову функционера. Понимая, что на подъезде к Тарасовке люди сооружают эшафот, по окончании сезона гендиректор “Спартака” поехал в Италию за новым тренером…
Сезон 2004
Неожиданно, в декабре 2003 команду возглавляет Невио Скала. Чудеса, которые творил итальянец с “Пармой” в начале 90-х, внушают болельщикам и специалистам определённый оптимизм. Правда, в кадровое усиление Скала получил трех румынов, чеха и Петковича (ver. 1.0). Был еще Марсело Соса, который приходил в клуб в ранге чуть ли не суперзвезды мирового класса. При этом единственным клубом в резюме латиноамериканца числился уругвайский “Данубио”. Ну и вишенкой на торте стал трансфер Люка Зоа - автора великолепного гола в дерби с ЦСКА! Жаль, что забитого в собственные ворота.
“Спартак” неплохо начал, и даже разгромил Амкар 6:0. Но случился былинный отказ, результатом которого стали шесть поражений подряд. Под неистовым давлением общественности Андрей Червиченко был вынужден продать контрольный пакет акций клуба Леониду Федуну. По итогу оставив себе лишь 10% на всякий пожарный. К слову, Червиченко до сих пор ими успешно владеет. Новым генеральным директором стал Юрий Первак. В команде начали появляться игроки знакомые с футболом гораздо лучше.
Летом в клуб пришел олимпийский чемпион Клементе Родригес. Рекордная для РФПЛ сумма была потрачена на восходящую звезду “Ривер Плейта” - Кавенаги. Вернулся с далеких берегов Аленичев. Оборонительная линия была укреплена бронзовым призером прошедшего ЕВРО - Иранеком. А так же, из “Црвены Звезды” был подписан перспективный Неманья Видич. А Невио Скала за девять месяцев в России заметно постарел и с удовольствием уступил место Александру Старкову.
Чудесного преображения не произошло. “Спартак” доиграл сезон, разменяв поровну победы, ничьи и поражения. Всего получилось по три штуки. Но, смена руководства и приличные трансферы позволяли с оптимизмом смотреть в 2005 год, в котором команда вернется в число лидеров российского футбола и пробудет там вплоть до 2008 года.
Сезон 2008
После более чем удачного 2007 года “Спартак” был полон решимости взять, наконец, долгожданное чемпионство. Но надежды превратились в пыль довольно быстро. Команду на тот момент возглавлял Станислав Черчесов, главное тренерское оружие которого – железная дисциплина. Авторитарные методы руководства футболистами дали отличный результат в прошедшем сезоне. А вот с началом 2008 года Станислав Саламович, видимо, гайки перетянул. За первые 11 туров команда проиграла лишь раз. Но, после перерыва внезапно перестала быть похожа на саму себя. За бесхребетной игрой и поражением в Грозном последовал исторический матч с ЦСКА. Уже в первом тайме Вагнер Лав в одиночку размазал соперника аки 8-летних воспитанников ДЮСШ. Завершилась вакханалия со счетом 5:1 в пользу "красно-синих".
В довесок к болезненному удару под дых в дерби “Спартак” безропотно проиграл в квалификации Лиги чемпионов еще одному принципиальному сопернику – Киевскому “Динамо”. Два поражения с общим счетом 2:8, и клуб остался еще и без еврокубковой осени.
Черчесов вступил в открытый конфликт с многолетними лидерами команды. И мигом отправил в дубль Егора Титова, Максима Калиниченко и Сантоса Моцарта. Последний впоследствии был амнистирован. А вот Титову и Калиниченко клуб пришлось покинуть. Волна общественного гнева все же смела Черчесова с его должности месяц спустя. Команду временно подхватил Ледяхов, пока генеральный директор Карпин в спешке искал специалиста, который смог бы удержать на плаву стремительно тонущий красно-белый баркас.
К середине сентября гуру был найден. Команду возглавил Микаэль Лаудруп. В послужном списке легендарного датчанина, главным достижением значилась 1/4 финала кубка УЕФА с испанским “Хетафе”. Вполне ожидаемо, красно-белая тыква не превратилась в карету волшебным образом. Из 10 оставшихся матчей команда проиграла 5, и в итоге заняла почетное 8 место.
Единственной ложкой меда в том сезоне стала долгожданная победа над ЦСКА. В течение 7 лет армейцы не знали поражений в матче с заклятым врагом. Но в тот вечер игроки “Спартака” бились словно дети Сатаны. Собственно, эти 90 минут - единственное, чем запомнился Микаэль Лаудруп. Теплым апрельским днем 2009-го он получил легендарную СМСку от Карпина, возвещавшую об увольнении с должности.
Сезон 2013/2014
Тот сезон болельщики вспоминают с особой "любовью". После первого же квалификационного розыгрыша Лиги Европы “Спартак” твердо решил сосредоточиться на внутреннем первенстве. Таким образом швейцарский “Санкт-Галлен”, к своему же изумлению, оказался в групповом этапе. В осенней части внутреннего первенства дела у красно-белых шли довольно сносно. А за оставшиеся 11 туров по весне “Спартак” вымучил лишь 11 очков. Бонусом к тошнотворной весенней части чемпионата стало зарождение доброй традиции: любезно проигрывать “Тосно” в кубке России. Итог: 6 место и непопадание в еврокубки.
Главной причиной завалившегося на бок сезона видится сомнительная трансферная кампания клуба. За два окна в команде оказались только три более-менее сносных футболиста: Сердар Таски, Хосе Хурадо и Денис Глушаков. Без всякой иронии, у Глушакова в "Спартаке" было два действительно сильных сезона: тот, и чемпионский. Ну а двое первых, если были в настроении, то выдавали просто топовые матчи.
При этом, команду за те же два окна, покинули системообразующие игроки. Самую большую потерю понесла атакующая линия. Карпин в очередной раз поскандалил с Дзюбой и отправил того в аренду, выигрывать кубок России для “Ростова”. Бонусом туда же отправился и Ананидзе. А потом клуб поочередно лишился Эменике, Ари, Веллитона, Макгиди и Кима Чельстрема.
Несмотря на удручающие результаты, “Спартак” таки смог повесить долгожданную лишнюю звездочку на эмблему именно в том сезоне. Да не одну, а сразу три! Все благодаря исполкому РФС, который внезапно решил учитывать и советские заслуги в числе футбольных достижений.
Сезон 2014/2015
Тлен, фрустрация и тщетность. Вот самые правильные определения для того сезона "красно-белых". За 10 месяцев вялой борьбы с депрессией, в команде были лишь две короткие вспышки ремиссии: подписание Квинси Промеса и переезд на долгожданный собственный стадион.
Все остальное время, команда пыталась постичь гений швейцарского турка с грустным лицом.
По легенде, кандидатуру Мурата Якина в качестве главного тренера "Спартака" посоветовал Федуну аж сам Жозе Моуриньо! На тот момент товарищ являлся главным тренером швейцарского “Базеля”. Судя по матчам в Лиге чемпионов и Лиге Европы, тренерский гений Якина целиком и полностью ограничивался следующим: все атакующие игроки команды целятся в голову Марко Штреллеру, от которой мяч иногда залетает в ворота. Ну и в “защите поуже”. Вполне вероятно, что в головах спартаковских функционеров сложился определённый пазл: раз уж “Санкт-Галлен” в пошлом сезоне нас из Лиги Европы выбил, значит, чемпионат там сильный. А Якин его даже выиграл два раза. Надо брать.
В России тактика, ожидаемо, не прижилась. Если осенью еще теплилась надежда хотя бы на еврокубковые места, то по весне, традиционно, все полетело к черту на рога. Соперники быстро раскусили, что ничем, кроме бесконечных загрузов на форварда-столба, "Спартак" не опасен.
Мурат, что удивительно, доработал до конца сезона. После которого клуб возглавила живая красно-белая легенда – Дмитрий Аленичев. Назначение состоялось во многом в угоду огромной фанатской братии, которая была уверена в успехе любого бывшего футболиста, который бережно хранит верность стеночкам, забеганиям и традициям.
Согласно легендам, на его багаже, “Спартак” и вернет долгожданное чемпионство! Но это уже совсем другая история.
Петр Газин, Rusfootball.info
Фото: Sportbox/Ян Скреминский; footballderby.ru; Fratria.ru; Советский спорт, СПОРТ-ЭКСПРЕСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.