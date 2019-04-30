А было ли хуже? Топ-5 кошмарных сезонов "Спартака"

Пока Олег Кононов неуверенно заявляет, что он способен быть главным тренером "красно-белых", у команды всё больше шансов окончательно провалить этот сезон, упустив место в еврокубках. Russfootball.info вспоминает самые ужасные результаты "Спартака" в новейшей истории

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