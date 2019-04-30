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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Бывшего футболиста "Амкара" обокрали мошенники на 150 000 рублей

Бывшего футболиста "Амкара" Виталия Гришина обокрали мошенники, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

Спортсмен лишился 150 000 рублей, после того как продиктовал трехзначный код с обратной стороны своей карты.

Мошенники позвонили Гришину, представившись работниками банка. По телефону они сообщили футболисту, что с его счета якобы было списано 400000 рублей. Мошенники потребовали данные карты спортсмена, чтобы вернуть деньги.

После того, как необходимые цифры были получены, аферисты попрощались с Гришиным и положили трубку.

О пропаже футболист узнал через некоторое время, после того как вспомнил, что на карте такой суммы денег у него не было.
Теги: Амкар
Сегодня, 19:12
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