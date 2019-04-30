Бывшего футболиста "Амкара" обокрали мошенники на 150 000 рублей

Бывшего футболиста "Амкара" Виталия Гришина обокрали мошенники, сообщает телеграм-канал "Мутко против".Спортсмен лишился 150 000 рублей, после того как продиктовал трехзначный код с обратной стороны своей карты.Мошенники позвонили Гришину, представившись работниками банка. По телефону они сообщили футболисту, что с его счета якобы было списано 400000 рублей. Мошенники потребовали данные карты спортсмена, чтобы вернуть деньги.После того, как необходимые цифры были получены, аферисты попрощались с Гришиным и положили трубку.О пропаже футболист узнал через некоторое время, после того как вспомнил, что на карте такой суммы денег у него не было.