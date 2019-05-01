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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Боян Йокич: российский чемпионат очень похож на итальянский

Защитник "Уфы" Боян Йокич сравнил российский чемпионат с итальянской Серией А.

"Русский чемпионат очень похож на итальянский, разницы практически нет. Может быть, в Серии А есть топ-команды как "Ювентус", "Милан", "Интер", несколько больших команд, которые и делают эту лигу более знаменитой. Просто у них есть очень сильные традиции. И если игроку говорят, что он подпишет контракт с "Ювентусом", он сразу едет подписывать. Результаты в Серии А тоже похожи на российские – 1:0, 1:1.

Команды хорошо подкованы тактически. В АПЛ лучшие игроки мира, в Ла Лиге играют в самый красивый футбол. Остальные лиги более или менее похожи. Может быть, игроки охотнее едут из Южной Америки в Италию, а в Россию поедут меньше, потому что они думают, что это далеко, другая страна. В итоге эти футболисты сначала приезжают в Европу, а затем в Россию", - сказал Йокич.

Горобзор
Теги: Йокич
Сегодня, 11:11
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