Россия РПЛ 2018/19
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Боян Йокич: российский чемпионат очень похож на итальянский
Защитник "Уфы" Боян Йокич сравнил российский чемпионат с итальянской Серией А.
"Русский чемпионат очень похож на итальянский, разницы практически нет. Может быть, в Серии А есть топ-команды как "Ювентус", "Милан", "Интер", несколько больших команд, которые и делают эту лигу более знаменитой. Просто у них есть очень сильные традиции. И если игроку говорят, что он подпишет контракт с "Ювентусом", он сразу едет подписывать. Результаты в Серии А тоже похожи на российские – 1:0, 1:1.
Команды хорошо подкованы тактически. В АПЛ лучшие игроки мира, в Ла Лиге играют в самый красивый футбол. Остальные лиги более или менее похожи. Может быть, игроки охотнее едут из Южной Америки в Италию, а в Россию поедут меньше, потому что они думают, что это далеко, другая страна. В итоге эти футболисты сначала приезжают в Европу, а затем в Россию", - сказал Йокич.
Горобзор
"Русский чемпионат очень похож на итальянский, разницы практически нет. Может быть, в Серии А есть топ-команды как "Ювентус", "Милан", "Интер", несколько больших команд, которые и делают эту лигу более знаменитой. Просто у них есть очень сильные традиции. И если игроку говорят, что он подпишет контракт с "Ювентусом", он сразу едет подписывать. Результаты в Серии А тоже похожи на российские – 1:0, 1:1.
Команды хорошо подкованы тактически. В АПЛ лучшие игроки мира, в Ла Лиге играют в самый красивый футбол. Остальные лиги более или менее похожи. Может быть, игроки охотнее едут из Южной Америки в Италию, а в Россию поедут меньше, потому что они думают, что это далеко, другая страна. В итоге эти футболисты сначала приезжают в Европу, а затем в Россию", - сказал Йокич.
Горобзор
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