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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Сергей Семак: мы еще ничего не решили, ничего не добились

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о настрое на концовку сезона и поделился ожиданиями от матча 27-го тура Премьер-лиги с "Ахматом".

"Думаю, нужно где-то наполнить эмоциональную составляющую, учитывая, сколько их было потрачено. С функциональной точки зрения нужно отойти от трех матчей. Все они были сложные, напряженные, затрачено колоссальное количество сил и эмоций. Нужно прийти в себя и в обычном режиме готовиться к следующей игре. Мы еще ничего не решили, ничего не добились. Нужно работать и готовиться.

"Ахмат" - опытная, организованная команда, которая умеет и знает как играть в футбол. Достаточно надежно проводит и домашние матчи, и выездные. Не позволяет соперникам создавать много моментов у своих ворот, достаточно активно действует в атаке. И на флангах, и в центре поля есть индивидуально сильные футболисты с хорошо поставленным ударом. Опасные стандарты. Сбалансированная команда. Нас ждет очень сложный матч, должны к нему готовиться на сто процентов и подойти к игре в хорошем состоянии, чтобы победить.

Команда выбирает тактику, исходя из своих задач и своего состава. Конечно, сложнее играть, когда команда, обладающая опытными футболистами, действует с большим количеством и качеством в обороне. Вскрывать такую линию защиты всегда сложнее. Перед нами стоит задача победить. Должны и забить, и не пропустить, действовать сбалансировано. Нельзя сказать, что "Ахмат" - такая уж и обороняющаяся команда. Они хорошо играют как в защите, так и в нападении, стараются проводить быстрые атаки, активно играть на флангах. У обеих команд есть набор мыслей насчет того, как играть. Посмотрим, как все будет в матче", - цитирует Семака официальный сайт "Зенита".
Теги: Семак Зенит Ахмат
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