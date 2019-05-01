Россия РПЛ 2018/19
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Синдзи Окадзаки покидает "Лестер" (1)
Рамиль Шейдаев признался в желании вернуться в "Зенит"
Нападающий "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев, являющийся воспитанником "Зенита", поделился впечатлениями от выступления петербургской команды в текущем сезоне и прокомментировал возможность возвращения в стан сине-бело-голубых.
— Как вам "Зенит"?
— Хорошая команда, которая, на мой взгляд, заслуженно лидирует в чемпионате России. Самый содержательный футбол сейчас показывают "Зенит" и "Краснода".
— Если "Зенит" выиграет золотые медали, это будет справедливо?
— Я думаю, да.
— Со знакомыми удалось пообщаться до игры?
— Да, перекинулись парой слов. А Владислав Николаевич Радимов заезжал к нам в отель. Мы пообщались на хороших эмоциях.
— Признайтесь, не задавались вопросом, что было бы, продолжай вы сейчас играть в структуре "Зенита"?
— Нет. Санкт-Петербург - мой родной город, а "Зенит" - родная команда, но оглядываться назад не имеет смысла.
— Летом у вас заканчивается контракт с "Крыльями Советов". Вы уже определились с дальнейшими планами?
— Вот, честное слово, совсем об этом не думаю, поскольку все мы сконцентрированы исключительно на концовке сезона. Закончится чемпионат — тогда и будем решать.
— Тогда признайтесь, гипотетический звонок из "Зенита" с предложением вернуться домой доставил бы вам моральное удовлетворение?
— Да.
[leech=ttps://www.sportsdaily.ru]"Спорт день за днем"[/leech]
— Как вам "Зенит"?
— Хорошая команда, которая, на мой взгляд, заслуженно лидирует в чемпионате России. Самый содержательный футбол сейчас показывают "Зенит" и "Краснода".
— Если "Зенит" выиграет золотые медали, это будет справедливо?
— Я думаю, да.
— Со знакомыми удалось пообщаться до игры?
— Да, перекинулись парой слов. А Владислав Николаевич Радимов заезжал к нам в отель. Мы пообщались на хороших эмоциях.
— Признайтесь, не задавались вопросом, что было бы, продолжай вы сейчас играть в структуре "Зенита"?
— Нет. Санкт-Петербург - мой родной город, а "Зенит" - родная команда, но оглядываться назад не имеет смысла.
— Летом у вас заканчивается контракт с "Крыльями Советов". Вы уже определились с дальнейшими планами?
— Вот, честное слово, совсем об этом не думаю, поскольку все мы сконцентрированы исключительно на концовке сезона. Закончится чемпионат — тогда и будем решать.
— Тогда признайтесь, гипотетический звонок из "Зенита" с предложением вернуться домой доставил бы вам моральное удовлетворение?
— Да.
[leech=ttps://www.sportsdaily.ru]"Спорт день за днем"[/leech]
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