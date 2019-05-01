Рамиль Шейдаев признался в желании вернуться в "Зенит"

Нападающий "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев, являющийся воспитанником "Зенита", поделился впечатлениями от выступления петербургской команды в текущем сезоне и прокомментировал возможность возвращения в стан сине-бело-голубых.— Хорошая команда, которая, на мой взгляд, заслуженно лидирует в чемпионате России. Самый содержательный футбол сейчас показывают "Зенит" и "Краснода".— Я думаю, да.— Да, перекинулись парой слов. А Владислав Николаевич Радимов заезжал к нам в отель. Мы пообщались на хороших эмоциях.— Нет. Санкт-Петербург - мой родной город, а "Зенит" - родная команда, но оглядываться назад не имеет смысла.— Вот, честное слово, совсем об этом не думаю, поскольку все мы сконцентрированы исключительно на концовке сезона. Закончится чемпионат — тогда и будем решать.— Да.[leech=ttps://www.sportsdaily.ru]"Спорт день за днем"[/leech]