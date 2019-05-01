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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Рамиль Шейдаев признался в желании вернуться в "Зенит"

Нападающий "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев, являющийся воспитанником "Зенита", поделился впечатлениями от выступления петербургской команды в текущем сезоне и прокомментировал возможность возвращения в стан сине-бело-голубых.

— Как вам "Зенит"?

— Хорошая команда, которая, на мой взгляд, заслуженно лидирует в чемпионате России. Самый содержательный футбол сейчас показывают "Зенит" и "Краснода".

— Если "Зенит" выиграет золотые медали, это будет справедливо?

— Я думаю, да.

— Со знакомыми удалось пообщаться до игры?

— Да, перекинулись парой слов. А Владислав Николаевич Радимов заезжал к нам в отель. Мы пообщались на хороших эмоциях.

— Признайтесь, не задавались вопросом, что было бы, продолжай вы сейчас играть в структуре "Зенита"?

— Нет. Санкт-Петербург - мой родной город, а "Зенит" - родная команда, но оглядываться назад не имеет смысла.

— Летом у вас заканчивается контракт с "Крыльями Советов". Вы уже определились с дальнейшими планами?

— Вот, честное слово, совсем об этом не думаю, поскольку все мы сконцентрированы исключительно на концовке сезона. Закончится чемпионат — тогда и будем решать.

— Тогда признайтесь, гипотетический звонок из "Зенита" с предложением вернуться домой доставил бы вам моральное удовлетворение?

— Да.

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Теги: Шейдаев Крылья Советов Зенит
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