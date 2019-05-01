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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Роман Березовский: не понимаю, во что играет "Спартак". Думаю, "Урал" победит со счетом 1:0

Бывший вратарь "Зенита" и "Динамо" Роман Березовский выразил мнение, что "Спартак" проиграет "Уралу" в гостевом матче 27-го тура РПЛ, который состоится 4 мая.

"Спартаку" будет очень непросто. Я думаю, что будет бой. "Урал", судя по своей отдаче, хорошо относится к своему тренеру. Поэтому в бойцовских качествах "Урала" нет сомнений.

Сейчас я не понимаю, во что играет "Спартак". Идет такое болезненное омоложение состава. Некоторые вынужденно попадают в состав. В другой, более ранний год, они вряд ли оказались бы в основном составе "Спартака".

Мне кажется, все зависит от легионеров, которые захотят ли играть. А у них настроение очень переменчивое. Это касается Зе Луиша, Адриано, Фернандо. В основном от них зависит игра. Русские игроки вряд ли будут приносить результат "Спартаку".

Я думаю, что «Урал» победит со счетом 1:0", - цитирует Березовского Metaratings.ru.
Теги: Березовский Спартак Урал
Сегодня, 21:04
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