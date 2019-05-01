Россия РПЛ 2018/19
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Синдзи Окадзаки покидает "Лестер" (1)
Синдзи Окадзаки покидает "Лестер" (1)
Роман Березовский: не понимаю, во что играет "Спартак". Думаю, "Урал" победит со счетом 1:0
Бывший вратарь "Зенита" и "Динамо" Роман Березовский выразил мнение, что "Спартак" проиграет "Уралу" в гостевом матче 27-го тура РПЛ, который состоится 4 мая.
"Спартаку" будет очень непросто. Я думаю, что будет бой. "Урал", судя по своей отдаче, хорошо относится к своему тренеру. Поэтому в бойцовских качествах "Урала" нет сомнений.
Сейчас я не понимаю, во что играет "Спартак". Идет такое болезненное омоложение состава. Некоторые вынужденно попадают в состав. В другой, более ранний год, они вряд ли оказались бы в основном составе "Спартака".
Мне кажется, все зависит от легионеров, которые захотят ли играть. А у них настроение очень переменчивое. Это касается Зе Луиша, Адриано, Фернандо. В основном от них зависит игра. Русские игроки вряд ли будут приносить результат "Спартаку".
Я думаю, что «Урал» победит со счетом 1:0", - цитирует Березовского Metaratings.ru.
"Спартаку" будет очень непросто. Я думаю, что будет бой. "Урал", судя по своей отдаче, хорошо относится к своему тренеру. Поэтому в бойцовских качествах "Урала" нет сомнений.
Сейчас я не понимаю, во что играет "Спартак". Идет такое болезненное омоложение состава. Некоторые вынужденно попадают в состав. В другой, более ранний год, они вряд ли оказались бы в основном составе "Спартака".
Мне кажется, все зависит от легионеров, которые захотят ли играть. А у них настроение очень переменчивое. Это касается Зе Луиша, Адриано, Фернандо. В основном от них зависит игра. Русские игроки вряд ли будут приносить результат "Спартаку".
Я думаю, что «Урал» победит со счетом 1:0", - цитирует Березовского Metaratings.ru.
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