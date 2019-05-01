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Синдзи Окадзаки покидает "Лестер" (1)
Синдзи Окадзаки покидает "Лестер" (1)
Экс-врач "Спартака": после инфаркта Касильясу надо заканчивать с футболом
Бывший врач московского "Спартака" Юрий Васильков объяснил, чем может грозить инфаркт Икеру Касильясу.
"Такой случай - большая редкость. Видимо, возрастные изменения сказались на сердечно-сосудистой системе. По моему мнению, ему надо закончить с футболом после такого. Все-таки вратарь - самая стрессовая позиция на футбольном поле. Мало того, что она сама по себе стрессовая, так еще и игроки могут добавить, причем, как свои, так и противники.
37 лет - оптимальный возраст для того, чтобы повесить бутсы на гвоздь и заняться лечением. Сердце - это главный действующий орган, который не отдыхает ни днем, ни ночью, с момента рождения. Поэтому здоровье должно выйти на первый план, а футбол уйти в сторону.
Понимаете, если случился первый инфаркт - жди второго. Случился сбой в сердечно-сосудистой системе. Это очень и очень тревожно для организма. Поэтому о таком виде спорта, как футбол и речи идти не может. Точка", - цитирует Василькова Sport24.ru.
"Такой случай - большая редкость. Видимо, возрастные изменения сказались на сердечно-сосудистой системе. По моему мнению, ему надо закончить с футболом после такого. Все-таки вратарь - самая стрессовая позиция на футбольном поле. Мало того, что она сама по себе стрессовая, так еще и игроки могут добавить, причем, как свои, так и противники.
37 лет - оптимальный возраст для того, чтобы повесить бутсы на гвоздь и заняться лечением. Сердце - это главный действующий орган, который не отдыхает ни днем, ни ночью, с момента рождения. Поэтому здоровье должно выйти на первый план, а футбол уйти в сторону.
Понимаете, если случился первый инфаркт - жди второго. Случился сбой в сердечно-сосудистой системе. Это очень и очень тревожно для организма. Поэтому о таком виде спорта, как футбол и речи идти не может. Точка", - цитирует Василькова Sport24.ru.
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