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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Экс-врач "Спартака": после инфаркта Касильясу надо заканчивать с футболом

Бывший врач московского "Спартака" Юрий Васильков объяснил, чем может грозить инфаркт Икеру Касильясу.

"Такой случай - большая редкость. Видимо, возрастные изменения сказались на сердечно-сосудистой системе. По моему мнению, ему надо закончить с футболом после такого. Все-таки вратарь - самая стрессовая позиция на футбольном поле. Мало того, что она сама по себе стрессовая, так еще и игроки могут добавить, причем, как свои, так и противники.

37 лет - оптимальный возраст для того, чтобы повесить бутсы на гвоздь и заняться лечением. Сердце - это главный действующий орган, который не отдыхает ни днем, ни ночью, с момента рождения. Поэтому здоровье должно выйти на первый план, а футбол уйти в сторону.

Понимаете, если случился первый инфаркт - жди второго. Случился сбой в сердечно-сосудистой системе. Это очень и очень тревожно для организма. Поэтому о таком виде спорта, как футбол и речи идти не может. Точка", - цитирует Василькова Sport24.ru.
Теги: Спартак Касильяс
Сегодня, 21:16
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