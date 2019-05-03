Россия РПЛ 2018/19
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"Арсенал" и "Локомотив" разошлись миром в первенстве молодежек
"Арсенал" и "Локомотив" сыграли вничью в первенстве молодежных команд РПЛ (2:2).
Чемпионат России
Премьер-лига
Молодежные команды
27-й тур
"Арсенал" (Тула) - "Локомотив" (Москва) - 2:2 (1:2)
Голы: Титков, 5 - с пенальти (0:1). Сулейманов, 34 - с пенальти (0:2). Осипов, 40 (1:2). Сулаквелидзе, 68 (2:2).
Чемпионат России
Премьер-лига
Молодежные команды
27-й тур
"Арсенал" (Тула) - "Локомотив" (Москва) - 2:2 (1:2)
Голы: Титков, 5 - с пенальти (0:1). Сулейманов, 34 - с пенальти (0:2). Осипов, 40 (1:2). Сулаквелидзе, 68 (2:2).
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