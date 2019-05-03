"Арсенал" и "Локомотив" разошлись миром в первенстве молодежек

"Арсенал" и "Локомотив" сыграли вничью в первенстве молодежных команд РПЛ (2:2).Титков, 5 - с пенальти (0:1). Сулейманов, 34 - с пенальти (0:2). Осипов, 40 (1:2). Сулаквелидзе, 68 (2:2).