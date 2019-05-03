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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Олег Данченко: удаление помогло "Енисею" в матче с "Анжи"

Защитник "Енисея" Олег Данченко прокомментировал победу команды над "Анжи" (3:1) в 27-м туре чемпионата России.

"Матч действительно получился тяжелый. Первые минуты мы пытались атаковать и прессинговать, но у нас не получалось. К концу первого тайма "Анжи" стал раскрываться, и где-то начала завязываться игра. Первый тайм мы сыграли плохо, а вот во втором прибавили. Плюс удаление нам помогло, и я думаю, что сыграли мы очень хорошо.

Что мешает "Енисею" так играть постоянно и не ждать ошибки от соперника? Не могу сказать. Мы стараемся напирать с каждой игрой. Мы все прекрасно понимали, что на второй тайм нам надо было выходить и обыгрывать соперника. У нас сумасшедшая поддержка, спасибо всем болельщикам", - цитирует Данченко Sport24.ru.
Теги: Данченко Енисей Анжи
Сегодня, 21:24
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