Россия РПЛ 2018/19
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Олег Данченко: удаление помогло "Енисею" в матче с "Анжи"
Защитник "Енисея" Олег Данченко прокомментировал победу команды над "Анжи" (3:1) в 27-м туре чемпионата России.
"Матч действительно получился тяжелый. Первые минуты мы пытались атаковать и прессинговать, но у нас не получалось. К концу первого тайма "Анжи" стал раскрываться, и где-то начала завязываться игра. Первый тайм мы сыграли плохо, а вот во втором прибавили. Плюс удаление нам помогло, и я думаю, что сыграли мы очень хорошо.
Что мешает "Енисею" так играть постоянно и не ждать ошибки от соперника? Не могу сказать. Мы стараемся напирать с каждой игрой. Мы все прекрасно понимали, что на второй тайм нам надо было выходить и обыгрывать соперника. У нас сумасшедшая поддержка, спасибо всем болельщикам", - цитирует Данченко Sport24.ru.
"Матч действительно получился тяжелый. Первые минуты мы пытались атаковать и прессинговать, но у нас не получалось. К концу первого тайма "Анжи" стал раскрываться, и где-то начала завязываться игра. Первый тайм мы сыграли плохо, а вот во втором прибавили. Плюс удаление нам помогло, и я думаю, что сыграли мы очень хорошо.
Что мешает "Енисею" так играть постоянно и не ждать ошибки от соперника? Не могу сказать. Мы стараемся напирать с каждой игрой. Мы все прекрасно понимали, что на второй тайм нам надо было выходить и обыгрывать соперника. У нас сумасшедшая поддержка, спасибо всем болельщикам", - цитирует Данченко Sport24.ru.
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