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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Хорен Байрамян: пенальти? Показалось, что мяч попал защитнику сначала в руку, а потом в грудь

Полузащитник "Рубина" Хорен Байрамян после домашней победы над "Оренбургом" (2:0) поделился эмоциями от матча и рассказал о ближайших играх.

– Все знают, как играет "Рубин". Да, у нас есть строгая тактика. Тренер ставит дисциплину на первое место, – говорит Байрамян. – Сегодня впереди играли мы с Полозом, из глубины помогал Башкиров. Так вот – впереди мы стараемся импровизировать. Думаю, как и любая другая команда. Нужно придумывать что-то нестандартное. Не скажу, что мы играли, как мировые звезды, но получилось сыграть остро. Удача была на нашей стороне.

– Расскажите про эпизод с пенальти?

– Наверное, вам лучше видно с повтора и с телевизора, но мне в динамике показалось, что мяч попал сначала в руку защитнику, а потом в грудь.

– Прогресс чувствовался уже в игре со "Спартаком". Сегодня победа. Команда поймала свою игру?

– Были игры, где мы играли вничью, но заслуживали победы. Была ничья с "Енисеем" в гостях или против Тулы дома. Сыграли 0:0, но выглядели лучше. Сегодня мы работали и удача улыбнулась. Эмоции хорошие. Нам никого не надо бояться.

– Вы можете заочно поучаствовать в разборке за Лигу чемпионов...

– Хорошо, что у нас есть игры с такими соперниками, как "Локомотив" и "Краснодар". Всегда хочется показать себя на фоне игроков разных сборных. Думаю, что дадим бой каждому сопернику.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Байрамян Рубин Оренбург
Сегодня, 22:45
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