Хорен Байрамян: пенальти? Показалось, что мяч попал защитнику сначала в руку, а потом в грудь

Полузащитник "Рубина" Хорен Байрамян после домашней победы над "Оренбургом" (2:0) поделился эмоциями от матча и рассказал о ближайших играх.– Все знают, как играет "Рубин". Да, у нас есть строгая тактика. Тренер ставит дисциплину на первое место, – говорит Байрамян. – Сегодня впереди играли мы с Полозом, из глубины помогал Башкиров. Так вот – впереди мы стараемся импровизировать. Думаю, как и любая другая команда. Нужно придумывать что-то нестандартное. Не скажу, что мы играли, как мировые звезды, но получилось сыграть остро. Удача была на нашей стороне.– Наверное, вам лучше видно с повтора и с телевизора, но мне в динамике показалось, что мяч попал сначала в руку защитнику, а потом в грудь.– Были игры, где мы играли вничью, но заслуживали победы. Была ничья с "Енисеем" в гостях или против Тулы дома. Сыграли 0:0, но выглядели лучше. Сегодня мы работали и удача улыбнулась. Эмоции хорошие. Нам никого не надо бояться.– Хорошо, что у нас есть игры с такими соперниками, как "Локомотив" и "Краснодар". Всегда хочется показать себя на фоне игроков разных сборных. Думаю, что дадим бой каждому сопернику.