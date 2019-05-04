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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

ЦСКА поздравил Леонида Слуцкого с днем рождения (фото)

ЦСКА поздравил своего бывшего главного тренера Леонида Слуцкого с днем рождения.

"Поздравляем с днем рождения Леонида Слуцкого – тренера, который трижды приводил ПФК ЦСКА к золоту чемпионата России, - говорится в сообщении.



48-летний российский специалист, трижды приводивший армейцев к победе в чемпионате России, сейчас возглавляет голландский "Витесс".
Теги: ЦСКА Слуцкий
Сегодня, 12:45
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6
(1)
#6  Neighbor   (Сегодня, 14:40)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нежно ухватили на фото бегемота за пердак. Скучают, видно)))


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 13:18)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: serega_user
не газпромовским говорить о кабинетах.

Кабинеты - это космос.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  serega_user  serega_user (Сегодня, 13:10)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Хитрый Лис,
Только не газпромовским говорить о кабинетах.

С днем рождения Леонида! Спасибо за чемпионства.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#3  SPV  Bryansk (Сегодня, 13:09)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Физручелло с Днюхой, Витессу не вылететь из пятерки
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#2  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:03)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
С Днем Рождения! Здоровья и успехов!
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 12:56)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Пельмень кабинетный.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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