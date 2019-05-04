Россия РПЛ 2018/19
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17:31
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
16:46
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
15:10
Владимир Путин поручил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на массовый спорт (4)
Владимир Путин поручил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на массовый спорт (4)
14:23
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (5)
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (5)
13:53
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд (3)
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд (3)
12:12
Источник: Хави возглавит "Аль-Садд" (1)
Источник: Хави возглавит "Аль-Садд" (1)
10:38
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
01:00
Рашид Рахимов: "Ахмат" готовится к "Зениту" как к любому другому сопернику. Футболисты мотивированы (4)
Рашид Рахимов: "Ахмат" готовится к "Зениту" как к любому другому сопернику. Футболисты мотивированы (4)
Болельщик "Спартака" женился на "Открытие Арене"
Болельщик "Спартака" Виктор Лобановы женился на домашнем стадионе клуба "Открытие арена".
Такая возможность появилась по инициативе столичных властей. 4 мая всем желающим предоставлена возможность заключать браки в 20 знаковых местах Москвы.
"С детства болею за футбольный клуб "Спартак", и такой шанс – пожениться на стадионе – выпадает далеко не всем, его нельзя было упускать.
Даша к футболу относится нейтрально, но вся квартира – в красно-белых цветах и флагах, у нее нет выбора! Шучу. На самом деле, она не возражала, скорее, наоборот: ей, как и мне, было интересно расписаться в таком необычном месте. Тем более она все-таки любит смотреть со мной футбол, – сказал Виктор.
mos.ru
Такая возможность появилась по инициативе столичных властей. 4 мая всем желающим предоставлена возможность заключать браки в 20 знаковых местах Москвы.
"С детства болею за футбольный клуб "Спартак", и такой шанс – пожениться на стадионе – выпадает далеко не всем, его нельзя было упускать.
Даша к футболу относится нейтрально, но вся квартира – в красно-белых цветах и флагах, у нее нет выбора! Шучу. На самом деле, она не возражала, скорее, наоборот: ей, как и мне, было интересно расписаться в таком необычном месте. Тем более она все-таки любит смотреть со мной футбол, – сказал Виктор.
mos.ru
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