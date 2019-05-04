Болельщик "Спартака" женился на "Открытие Арене"

Болельщик "Спартака" Виктор Лобановы женился на домашнем стадионе клуба "Открытие арена".Такая возможность появилась по инициативе столичных властей. 4 мая всем желающим предоставлена возможность заключать браки в 20 знаковых местах Москвы."С детства болею за футбольный клуб "Спартак", и такой шанс – пожениться на стадионе – выпадает далеко не всем, его нельзя было упускать.Даша к футболу относится нейтрально, но вся квартира – в красно-белых цветах и флагах, у нее нет выбора! Шучу. На самом деле, она не возражала, скорее, наоборот: ей, как и мне, было интересно расписаться в таком необычном месте. Тем более она все-таки любит смотреть со мной футбол, – сказал Виктор.