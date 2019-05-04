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Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Рубин
Ахмат
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 26 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Болельщик "Спартака" женился на "Открытие Арене"

Болельщик "Спартака" Виктор Лобановы женился на домашнем стадионе клуба "Открытие арена".

Такая возможность появилась по инициативе столичных властей. 4 мая всем желающим предоставлена возможность заключать браки в 20 знаковых местах Москвы.

"С детства болею за футбольный клуб "Спартак", и такой шанс – пожениться на стадионе – выпадает далеко не всем, его нельзя было упускать.

Даша к футболу относится нейтрально, но вся квартира – в красно-белых цветах и флагах, у нее нет выбора! Шучу. На самом деле, она не возражала, скорее, наоборот: ей, как и мне, было интересно расписаться в таком необычном месте. Тем более она все-таки любит смотреть со мной футбол, – сказал Виктор.

mos.ru
Теги: Спартак
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