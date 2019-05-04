Россия РПЛ 2018/19
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18:33
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью (51)
"Ахмат" и "Зенит" сыграли вничью (51)
17:35
Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака" (7)
Андрей Червиченко: Кононов живёт в каком-то своём мире, который находится в стороне от "Спартака" (7)
17:31
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
Григорий Иванов: показалось, что нам не повезло. "Спартак" реализовал свои моменты, а мы — нет
16:46
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
"Борнмут" обыграл дома "Тоттенхэм" (1)
15:10
Владимир Путин поручил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на массовый спорт (5)
Владимир Путин поручил обязать организаторов азартных игр перечислять деньги на массовый спорт (5)
14:23
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (5)
Олег Кононов: критика важна, но она должна вдохновлять. Для "Спартака" критика - это мотивация (5)
13:53
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд (3)
Капитан "Локомотива" Игорь Денисов не сыграет с "Арсеналом". Это его 6-й пропущенный матч подряд (3)
12:12
Источник: Хави возглавит "Аль-Садд" (1)
Источник: Хави возглавит "Аль-Садд" (1)
10:38
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
Евгений Ловчев: "Динамо", конечно, не подарок, но ЦСКА просто сейчас сильнее. Тем более на своем поле
Стали известны составы "Арсенала" и "Локомотива"
Стали известны составы "Арсенала" и "Локомотива" на матч 27-го тура чемпионата России.
"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Костадинов, Джорджевич, Кангва.
Запасные - Левашов, Шамов, Денисов, Володько, Коне, Лесовой, Аджоев, Ожегович.
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Крыховяк, Кверквелия, Рыбус, Тарасов, Баринов, Ал. Миранчук, Фарфан, Ант. Миранчук, Эдер
Запасные - Коченков, Медведев, Идову, Чорлука, Михалик, Лысов, Лапшов, Коломейцев, Жемалетдинов, Фернандеш, Кварацхелия, Смолов.
"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Костадинов, Джорджевич, Кангва.
Запасные - Левашов, Шамов, Денисов, Володько, Коне, Лесовой, Аджоев, Ожегович.
"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Крыховяк, Кверквелия, Рыбус, Тарасов, Баринов, Ал. Миранчук, Фарфан, Ант. Миранчук, Эдер
Запасные - Коченков, Медведев, Идову, Чорлука, Михалик, Лысов, Лапшов, Коломейцев, Жемалетдинов, Фернандеш, Кварацхелия, Смолов.
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