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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Рубин
Ахмат
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 27 36
8 Ростов 26 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 26 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Стали известны составы "Арсенала" и "Локомотива"

Стали известны составы "Арсенала" и "Локомотива" на матч 27-го тура чемпионата России.

"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Костадинов, Джорджевич, Кангва.

Запасные - Левашов, Шамов, Денисов, Володько, Коне, Лесовой, Аджоев, Ожегович.

"Локомотив": Гильерме, Игнатьев, Крыховяк, Кверквелия, Рыбус, Тарасов, Баринов, Ал. Миранчук, Фарфан, Ант. Миранчук, Эдер

Запасные - Коченков, Медведев, Идову, Чорлука, Михалик, Лысов, Лапшов, Коломейцев, Жемалетдинов, Фернандеш, Кварацхелия, Смолов.
Теги: Арсенал Тула Локомотив
Сегодня, 18:21
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#4  Tokio581   (Сегодня, 18:59)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Состав у локо добротный тулякам тяжко придется. Если только тарасов не начудит
Регистрация: 18.04.2016 [жалоба]
#3  DkSmack   (Сегодня, 18:42)
  • 0
  •  (0)

Эдер закатит)
Регистрация: 3.05.2019 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 18:30)
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Туле победы,Лохомотам четвертого места.Большего не заслужили купленными судьями и отсутствием игры как таковой.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  styh  Советский Союз (Сегодня, 18:24)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Стоило бы конечно Жемалетдинова в пару к Эдеру.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
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