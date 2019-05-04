Клаудио Маркизио - о чемпионстве: это действительно W8NDERFUL

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио поделился эмоциями от завоевания золотых медалей чемпионата России."Я покинул дом и нашел семью в 6 тыс. км от него, я оставил свои мечты и нашел новые. Я покинул команду своего сердца и нашел команду, которая вошла в мое сердце. Я выиграл семь чемпионских титулов подряд и завоевал восьмой, скажу вам, это действительно W8NDERFUL. "Зенит" в моем сердце, как семья в России" — написал Маркизио в инстаграме.