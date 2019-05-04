Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ахмат
Ростов
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Клаудио Маркизио - о чемпионстве: это действительно W8NDERFUL

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио поделился эмоциями от завоевания золотых медалей чемпионата России.

"Я покинул дом и нашел семью в 6 тыс. км от него, я оставил свои мечты и нашел новые. Я покинул команду своего сердца и нашел команду, которая вошла в мое сердце. Я выиграл семь чемпионских титулов подряд и завоевал восьмой, скажу вам, это действительно W8NDERFUL. "Зенит" в моем сердце, как семья в России" — написал Маркизио в инстаграме.

Теги: Маркизио Зенит
Сегодня, 09:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  Mitryas   (Сегодня, 09:45)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Гложет тебя дэбила злоба, что твои проводницы по уши в дерьме
Регистрация: 15.09.2018 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 09:38)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Если хочешь, чтобы тебя выпустили, бс.голубой должен войти в тебя. smile
Клоун итальянский, толку ноль.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама