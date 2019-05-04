Чемпионский праздник. Петербург гулял всю ночь

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«ЗЕНИТ» — ЧЕМПИОН РОССИИ 2018/19!— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) May 4, 2019
Дух чемпионов — #ВКаждомИзНас! pic.twitter.com/sRO1NNyYt1
О том, что они теперь официально чемпионы, игроки «Зенита» узнали в самолёте. Им объявили, что «Арсенал» обыграл второй «Локомотив», и шансов догнать лидеров у Москвы уже не осталось. Тогда и началось.
Позже Азмун расскажет, что он думал, что самолёт из-за этих празднований упадёт
Барриос ничего по-русски, естественно, не понял, но увидел реакцию партнёров и догадался. Тут же появилось и шампанское. А что, теперь можно – пусть впереди домашний матч против ЦСКА.
??#ВКаждомИзНас pic.twitter.com/q5765FJwP0— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) May 4, 2019
В это время в Петербурге зажгли в честь победы ростральные колонны
И подсветили золотым домашнюю арену «Зенита»
А на команду посыпались поздравления. От официального аккаунта лиги
? @zenit_spb – пятикратный чемпион России ?#РПЛ #Зенит pic.twitter.com/1zafAGoDvF— Российская Премьер-Лига (@rfpl) May 4, 2019
Других клубов, например, «Ростова»
May 4, 2019
Или от «Рубина»
С чемпионством, @zenit_spb! ? pic.twitter.com/8RbIhEHttk— «Рубин» Казань (@fcrk) May 4, 2019
Андрей Аршавин выложил в инстаграм видео
May 4, 2019
А Владислав Радимов не смог не вспомнить «Спартак». Что поделать, когда эмоции бьют через край
Оле-ола-вперёд Спартак Москва ...??????всегда !!! Иииии, город чемпионов -на Неве ???????— Владислав Радимов (@radimov02) May 4, 2019
Малафеев поздравил команду. А позже в интервью рассказал, что эта победа касается и Александра Кокорина, который продолжает находиться под следствием:
- Сейчас нужно думать о хорошем. Ребята сделали это и для Саши [Кокорина] тоже.
Все, кто выходил на поле и принимал участие в каких-то действиях, которые правильно сложились в результат, отработали хорошо и выполнили свою задачу, - сказал бывший игрок изданию ТАСС.
Оценили, мягко говоря, не все болельщики.
Андрей Лунев на подлёте к Петербургу давал интервью, в которых цитировал гениев русского футбола. Вандерфульно!
Ну а так встречали команду болельщики в Пулково-2
Праздничный выход
Чемпионы #ВКаждомИзНас pic.twitter.com/sWbxJFYKT7— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) May 4, 2019
Как писал официальный твиттер клуба, пришло около пяти тысяч болельщиков
Ну а дальше понеслась
#ОпДавайДавай #ВКаждомИзНас pic.twitter.com/d2vlFCsOSu— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) May 4, 2019
На этот раз жёг даже Семак, который стал первым чемпионом как игрок и как тренер. Интересно, что бы сказал Роман Широков, будь он ещё в команде
??? #ВКаждомИзНас pic.twitter.com/ORp8Spiopm— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) May 4, 2019
Команда пела с фанатами
Празднования #ВКаждомИзНас ?? pic.twitter.com/qgPa6bwQKX— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) May 4, 2019
Так заряжал Азмун
Азмун. Самое милое из сегодняшнего pic.twitter.com/tmS97RgUkJ— СЭ Футбол РПЛ (@football_se) May 4, 2019
Не забыли и про талантище Заболотного
Апогей дня. Заболотный! pic.twitter.com/QuJpukgAn2— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) May 4, 2019
Автобус в итоге еле уехал
Баннер с надписью «Чемпионы», красное море огней, автобус - и эпичный Семак в конце. pic.twitter.com/PrqMoNFVDB— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) May 4, 2019
Главный герой этой команды Дзюба в Грозный не полетел, поэтому праздновал отдельно
А его отец тем временем давал комментарии, которые не слишком подходили к общему характеру праздника:
- Все ли всем доказал Артем этой медалью? В этой жизни мы никогда не можем доказать все. Артем доказывал на протяжении жизни, просто не все видели его качества.
При тренерах, которые в него верили, он расцветал и показывал лучшую игру. Были и тренеры, не считавшиеся с ним и думавшие, что он лентяй, провокатор, грубиян и человек, который разлагает коллектив. Но это все глупости от недалекого ума. Чемпионат мира показал, что Артем знает, как себя вести, когда к нему относятся с пониманием и уважением.
Тема ждал это событие, но оно на него не давило, даже когда ему кричали, мол, не забивает. Не надо быть оголтелым и глупым, как говорит Артем, диванным зрителем. Дзюба должен выполнять задачу, которую ему ставит тренер, а не заниматься самодеятельностью. Он занимался своим делом и доказал, что даже в этой ситуации может приносить пользу.
То же самое он делал еще в «Спартаке» при Карпине. Артем столько раз его выручал, забивая важнейшие голы, а тот об него ноги вытирал и вышвыривал его в аренду, даже когда он все хорошо делал. Это все накапливалось. Не каждый молодой игрок выдержит такое несправедливое давление. У нас очень много футболистов, которые ломаются из-за травли со стороны тренеров, болельщиков и некоторых журналистов, - приводит слова отца игрока издание «Чемпионат».
Разве об этом надо думать, когда творится история?
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Instagram
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