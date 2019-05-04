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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Чемпионский праздник. Петербург гулял всю ночь

«Зенит» выиграл чемпионство впервые за четыре года и погрузился с фанатами в радостное безумие. Отжигал даже Семак. Главные поздравления, слова футболистов после титула – здесь самое главное.


О том, что они теперь официально чемпионы, игроки «Зенита» узнали в самолёте. Им объявили, что «Арсенал» обыграл второй «Локомотив», и шансов догнать лидеров у Москвы уже не осталось. Тогда и началось.

Позже Азмун расскажет, что он думал, что самолёт из-за этих празднований упадёт


Барриос ничего по-русски, естественно, не понял, но увидел реакцию партнёров и догадался. Тут же появилось и шампанское. А что, теперь можно – пусть впереди домашний матч против ЦСКА.


В это время в Петербурге зажгли в честь победы ростральные колонны


И подсветили золотым домашнюю арену «Зенита»

А на команду посыпались поздравления. От официального аккаунта лиги


Других клубов, например, «Ростова»


Или от «Рубина»


Андрей Аршавин выложил в инстаграм видео


А Владислав Радимов не смог не вспомнить «Спартак». Что поделать, когда эмоции бьют через край


Малафеев поздравил команду. А позже в интервью рассказал, что эта победа касается и Александра Кокорина, который продолжает находиться под следствием:

- Сейчас нужно думать о хорошем. Ребята сделали это и для Саши [Кокорина] тоже.

Все, кто выходил на поле и принимал участие в каких-то действиях, которые правильно сложились в результат, отработали хорошо и выполнили свою задачу, - сказал бывший игрок изданию ТАСС.

Оценили, мягко говоря, не все болельщики.

Андрей Лунев на подлёте к Петербургу давал интервью, в которых цитировал гениев русского футбола. Вандерфульно!


Ну а так встречали команду болельщики в Пулково-2

Чемпионский праздник. Петербург гулял всю ночь

Праздничный выход


Как писал официальный твиттер клуба, пришло около пяти тысяч болельщиков

Ну а дальше понеслась


На этот раз жёг даже Семак, который стал первым чемпионом как игрок и как тренер. Интересно, что бы сказал Роман Широков, будь он ещё в команде


Команда пела с фанатами


Так заряжал Азмун


Не забыли и про талантище Заболотного


Автобус в итоге еле уехал



Главный герой этой команды Дзюба в Грозный не полетел, поэтому праздновал отдельно


А его отец тем временем давал комментарии, которые не слишком подходили к общему характеру праздника:

- Все ли всем доказал Артем этой медалью? В этой жизни мы никогда не можем доказать все. Артем доказывал на протяжении жизни, просто не все видели его качества.

При тренерах, которые в него верили, он расцветал и показывал лучшую игру. Были и тренеры, не считавшиеся с ним и думавшие, что он лентяй, провокатор, грубиян и человек, который разлагает коллектив. Но это все глупости от недалекого ума. Чемпионат мира показал, что Артем знает, как себя вести, когда к нему относятся с пониманием и уважением.

Тема ждал это событие, но оно на него не давило, даже когда ему кричали, мол, не забивает. Не надо быть оголтелым и глупым, как говорит Артем, диванным зрителем. Дзюба должен выполнять задачу, которую ему ставит тренер, а не заниматься самодеятельностью. Он занимался своим делом и доказал, что даже в этой ситуации может приносить пользу.

То же самое он делал еще в «Спартаке» при Карпине. Артем столько раз его выручал, забивая важнейшие голы, а тот об него ноги вытирал и вышвыривал его в аренду, даже когда он все хорошо делал. Это все накапливалось. Не каждый молодой игрок выдержит такое несправедливое давление. У нас очень много футболистов, которые ломаются из-за травли со стороны тренеров, болельщиков и некоторых журналистов, - приводит слова отца игрока издание «Чемпионат».

Разве об этом надо думать, когда творится история?


Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: Instagram
Теги: Зенит Семак Барриос Дзюба
Сегодня, 10:02
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