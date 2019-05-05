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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Роман Орещук: частица этого чемпионства "Зенита" принадлежит покойному Сарсании

Футбольный агент Роман Орещук после победы "Зенита" в чемпионате России напомнил о роли бывшего спортивного директора клуба Константина Сарсании.

Сарсания ушел из жизни в октябре 2017 года. Ему было 49 лет.

"Все забыли, но частица этого чемпионства принадлежит покойному Константину Сергеевичу Сарсании. Он также приложил усилие к этому чемпионству", — написал Орещук в твиттере.
Теги: Орещук Сарсания Зенит
Сегодня, 10:34
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#1  СЭМ  СПб (Сегодня, 10:37)
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Болеет за:
«Зенит»
Согласен! Есть и его заслуга! Господи... 49 лет!
Регистрация: 17.11.2007 [жалоба]
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