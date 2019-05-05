Роман Орещук: частица этого чемпионства "Зенита" принадлежит покойному Сарсании

Футбольный агент Роман Орещук после победы "Зенита" в чемпионате России напомнил о роли бывшего спортивного директора клуба Константина Сарсании.Сарсания ушел из жизни в октябре 2017 года. Ему было 49 лет."Все забыли, но частица этого чемпионства принадлежит покойному Константину Сергеевичу Сарсании. Он также приложил усилие к этому чемпионству", — написал Орещук в твиттере.