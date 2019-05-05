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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат

Президент "Зенита" Александр Медведев ответил на вопрос о том, получит ли золотую медаль за победу в чемпионате России нападающий Александр Кокорин, который с октября 2018 года находится в СИЗО по итогам двух драк в центре Москвы.

"Все игроки, которые имеют право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат", - цитирует Медведева Sport24.ru.
Теги: Медведев Кокорин Зенит
Сегодня, 12:25
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(0)
#3  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:44)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vertel
Здесь даже обсуждать нечего. Даже если и не положено, надо давать из принципа.



И Паредеса не забыть! Он заслужил точно! smile
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#2  vertel  латвия (Сегодня, 12:35)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Здесь даже обсуждать нечего. Даже если и не положено, надо давать из принципа.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#1  american boy   (Сегодня, 12:28)
  • -3
  •  (3)

Мне тоже дайте, чем я хуже? Я то хоть не в тюрьме
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
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