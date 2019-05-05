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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Иван Мельников: Кокорину вряд ли разрешат взять золотую медаль в камеру

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Иван Мельников рассказал о том, смог ли Александр Кокорин в СИЗО посмотреть матчи чемпионата России.

– Не сомневаюсь, что у Александра Кокорина была возможность посмотреть матч, – сказал Мельников. – Так как он интересуется командой, ее результатами. Думаю, он был в этом заинтересован. По правилам распорядка в СИЗО просмотр телевизора до десяти часов вечера разрешен. С этим проблем не должно было возникнуть.

– Знаете, как он отреагировал на золото?

– Еще пока мало времени прошло. Планируем после праздников посетить "Бутырку" и заодно зайдем к нему и спросим об этом. Насколько знаю, ему еще предстоит медаль получить. В настоящее время в камеру вряд ли разрешат взять награду.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин
Сегодня, 13:26
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#2  soloz   Россия (Сегодня, 14:10)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
На нары и в Магадан .а не медальку !! laughing
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 13:33)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Будет первый вальщик леса в истории современной России с золотой медалью на шее...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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