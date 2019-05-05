Россия РПЛ 2018/19
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21:10
Владимир Пономарев: "Зенит" празднует золото, настроение у всех отпускное. Возможно, ЦСКА будет легче
Владимир Пономарев: "Зенит" празднует золото, настроение у всех отпускное. Возможно, ЦСКА будет легче
20:53
Алексей Миллер: работа Семака – это наглядное пособие того, как сделать команду чемпионом за 340 дней (7)
Алексей Миллер: работа Семака – это наглядное пособие того, как сделать команду чемпионом за 340 дней (7)
20:17
Лидер КПРФ: отечественный специалист Семак сделал "Зенит" чемпионом. Так бы и национализацию элит провести! (31)
Лидер КПРФ: отечественный специалист Семак сделал "Зенит" чемпионом. Так бы и национализацию элит провести! (31)
15:02
Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
Дмитрий Хохлов: Влашич – очень сильный игрок, но у ЦСКА есть футболисты, способные его заменить
12:25
Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат (6)
Александр Медведев: Кокорин? Все, кто имеет право получить медаль за победу в чемпионате, ее получат (6)
11:44
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (3)
Александр Горшков: Кокорин тоже чемпион, какую-то лепту он внес. Случившееся нужно оставить за скобками (3)
10:41
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (37)
Отец Дзюбы: Карпин вытирал ноги об Артема и вышвыривал в аренду, даже когда он все хорошо делал (37)
Валерий Карпин: можно пять таких пенальти ставить в каждой игре
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал ничью против "Краснодара" (1:1).
"Единоборства не проигрывали, была нервозность, после отборов сразу теряли мяч, часто били своих игроков, надеюсь, что это из-за большого желания. Во втором тайме успокоились, пытались играть в футбол.
Пенальти? Можно пять таких ставить в каждой игре, – сказал Карпин.
"Единоборства не проигрывали, была нервозность, после отборов сразу теряли мяч, часто били своих игроков, надеюсь, что это из-за большого желания. Во втором тайме успокоились, пытались играть в футбол.
Пенальти? Можно пять таких ставить в каждой игре, – сказал Карпин.
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