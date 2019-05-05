Валерий Карпин: можно пять таких пенальти ставить в каждой игре

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал ничью против "Краснодара" (1:1)."Единоборства не проигрывали, была нервозность, после отборов сразу теряли мяч, часто били своих игроков, надеюсь, что это из-за большого желания. Во втором тайме успокоились, пытались играть в футбол.Пенальти? Можно пять таких ставить в каждой игре, – сказал Карпин.