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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Мурад Мусаев: всем с "Ростовом" играть неудобно

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев на пресс-конференции после матча с "Ростовом" (1:1) заявил, что не видит системы в неудачах в играх с дончанами.

– В целом мы контролировали ход матча, играли лучше, но отдали концовку. Стали под конец матча играть менее компактно, менее агрессивно в отборе. В принципе до того у нас было немало возможностей – мы должны были забивать и доводить матч до победы спокойно.

– Вы за четыре матча ни разу не обыграли "Ростов". Это самый неудобный для вас соперник?

– Всем с "Ростовом" играть неудобно. Вообще половина клубов чемпионата играет в такой футбол, так что не вижу тут какой-то особой специфики.

– Во всех этих четырех матчах вы пропускали в концовках. В чем проблема?

– Каждый матч это отдельная история. Не знаю, почему так получается, у меня нет ответа на этот вопрос.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мусаев Ростов Краснодар
Сегодня, 22:49
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