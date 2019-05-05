Мурад Мусаев: всем с "Ростовом" играть неудобно

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев на пресс-конференции после матча с "Ростовом" (1:1) заявил, что не видит системы в неудачах в играх с дончанами.– В целом мы контролировали ход матча, играли лучше, но отдали концовку. Стали под конец матча играть менее компактно, менее агрессивно в отборе. В принципе до того у нас было немало возможностей – мы должны были забивать и доводить матч до победы спокойно.– Всем с "Ростовом" играть неудобно. Вообще половина клубов чемпионата играет в такой футбол, так что не вижу тут какой-то особой специфики.– Каждый матч это отдельная история. Не знаю, почему так получается, у меня нет ответа на этот вопрос.