Россия РПЛ 2018/19
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Адвокат: "Краснодар" охарактеризовал Мамаева как квалифицированного сотрудника
Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал в суде о характеристике, которую предоставил краснодарский клуб на своего футболиста.
"Есть характеристика от "Краснодара", подписанная Хашигом. "За время действия трудового договора в целом зарекомендовал себя с хорошей стороны. Показал себя в качестве квалифицированного сотрудника и профессионального футболиста. Трудовой договор действует до 31 декабря 2019 года", - цитирует Бушманова Championat.com.
"Есть характеристика от "Краснодара", подписанная Хашигом. "За время действия трудового договора в целом зарекомендовал себя с хорошей стороны. Показал себя в качестве квалифицированного сотрудника и профессионального футболиста. Трудовой договор действует до 31 декабря 2019 года", - цитирует Бушманова Championat.com.
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