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ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Адвокат: "Краснодар" охарактеризовал Мамаева как квалифицированного сотрудника

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал в суде о характеристике, которую предоставил краснодарский клуб на своего футболиста.

"Есть характеристика от "Краснодара", подписанная Хашигом. "За время действия трудового договора в целом зарекомендовал себя с хорошей стороны. Показал себя в качестве квалифицированного сотрудника и профессионального футболиста. Трудовой договор действует до 31 декабря 2019 года", - цитирует Бушманова Championat.com.
Теги: Краснодар Мамаев
Сегодня, 15:27
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