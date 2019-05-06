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Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
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Крылья Советов
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Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Мирча Луческу: если Кокорин играл хотя бы в одном матче, значит – заслуженный чемпион

Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу высказал свое мнение по поводу того, что Александр Кокорин получит медаль чемпиона России. Напомним, форвард с октября 2018 года находится в СИЗО.

– Знаете, что Кокорин получит медаль?

– Да? Если он играл хотя бы в одном матче, значит – заслуженный чемпион.

– Вы в курсе, что он все еще в СИЗО?

– До сих пор? (пауза.) Это невозможно. Я изучал протокол команды на одном из недавних матчей. Мне казалось, там стояла фамилия Кокорина... Удивлен, что он до сих пор за решеткой. Это невероятно, просто невероятно. Как много подобных вещей случалось в мире? Это наказание слишком жесткое. Мне жаль его.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Луческу Кокорин Зенит
Сегодня, 15:30
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