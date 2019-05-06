Россия РПЛ 2018/19
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Мирча Луческу: если Кокорин играл хотя бы в одном матче, значит – заслуженный чемпион
Бывший главный тренер "Зенита" Мирча Луческу высказал свое мнение по поводу того, что Александр Кокорин получит медаль чемпиона России. Напомним, форвард с октября 2018 года находится в СИЗО.
– Знаете, что Кокорин получит медаль?
– Да? Если он играл хотя бы в одном матче, значит – заслуженный чемпион.
– Вы в курсе, что он все еще в СИЗО?
– До сих пор? (пауза.) Это невозможно. Я изучал протокол команды на одном из недавних матчей. Мне казалось, там стояла фамилия Кокорина... Удивлен, что он до сих пор за решеткой. Это невероятно, просто невероятно. Как много подобных вещей случалось в мире? Это наказание слишком жесткое. Мне жаль его.
"Спорт-Экспресс"
– Знаете, что Кокорин получит медаль?
– Да? Если он играл хотя бы в одном матче, значит – заслуженный чемпион.
– Вы в курсе, что он все еще в СИЗО?
– До сих пор? (пауза.) Это невозможно. Я изучал протокол команды на одном из недавних матчей. Мне казалось, там стояла фамилия Кокорина... Удивлен, что он до сих пор за решеткой. Это невероятно, просто невероятно. Как много подобных вещей случалось в мире? Это наказание слишком жесткое. Мне жаль его.
"Спорт-Экспресс"
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