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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Юрий Семин: рассчитываю, что Фарфан поможет "Локомотиву" в матче с "Рубином"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выразил надежду на то, что форвард команды Джефферсон Фарфан, который был заменен в конце первого тайма 27-го тура российской премьер-лиги с "Арсеналом" (0:2), сыграет еще в этом сезоне.

– Действительно ли Фарфан выбыл до конца сезона?

– Надеемся, что нет.

– Рассчитываете, что он вернется в строй к последнему туру?

– Нет, к следующему.

– У Дмитрия Тарасова тоже травма. Когда ждете его возвращение?

– Такая же история, как и у Фарфана.

"СЭ"
Теги: Семин Рубин Фарфан Локомотив
Сегодня, 16:43
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#2  Городовой  Россия (Сегодня, 17:16)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Вам помогут только судьи,Сухина не оставит в беде.Пара левых пендалей обеспечена.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 16:50)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Больного игрока Палыч в состав не поставит, в этом сезоне он так же подводил Джеффа к основе.
В лучшем случае если только к финалу КР, если Локо туда пробьется.


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Believe LOKO (is reaL)

Зенит говно синего льва.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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