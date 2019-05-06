Россия РПЛ 2018/19
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Артем Дзюба: для себя решил – где бы ни ставили, на любой позиции сделаю все, буду рвать, чтобы приносить пользу "Зениту" (9)
Юрий Семин: рассчитываю, что Фарфан поможет "Локомотиву" в матче с "Рубином"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выразил надежду на то, что форвард команды Джефферсон Фарфан, который был заменен в конце первого тайма 27-го тура российской премьер-лиги с "Арсеналом" (0:2), сыграет еще в этом сезоне.
– Действительно ли Фарфан выбыл до конца сезона?
– Надеемся, что нет.
– Рассчитываете, что он вернется в строй к последнему туру?
– Нет, к следующему.
– У Дмитрия Тарасова тоже травма. Когда ждете его возвращение?
– Такая же история, как и у Фарфана.
"СЭ"
– Действительно ли Фарфан выбыл до конца сезона?
– Надеемся, что нет.
– Рассчитываете, что он вернется в строй к последнему туру?
– Нет, к следующему.
– У Дмитрия Тарасова тоже травма. Когда ждете его возвращение?
– Такая же история, как и у Фарфана.
"СЭ"
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