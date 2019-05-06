Юрий Семин: рассчитываю, что Фарфан поможет "Локомотиву" в матче с "Рубином"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выразил надежду на то, что форвард команды Джефферсон Фарфан, который был заменен в конце первого тайма 27-го тура российской премьер-лиги с "Арсеналом" (0:2), сыграет еще в этом сезоне.– Надеемся, что нет.– Нет, к следующему.– Такая же история, как и у Фарфана.