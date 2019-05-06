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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Валерий Кечинов: в этом сезоне "Арсенал" заслуживает пятого места больше "Спартака"

Бывший игрок "Спартака" Валерий Кечинов оценил шансы красно-белых и тульского "Арсенала" занять пятое место по итогам нынешнего сезона РПЛ.

"Практика показывает, что зря "Спартак" отдал Ерёменко. Роман в "Спартаке" был не в лучших кондициях, не показывал всего своего потенциала. В «Ростове» же он отлично подготовился, ему там доверились, поверили, что он обретёт свою былую форму. Сейчас он показывает тот футбол, в который умеет играть.

С Бакаевым немного другая ситуация: Зелимхана тогда к играм почти не привлекали. Сейчас он своей игрой доказывает, что уже готов играть в "Спартаке". Его, безусловно, нужно возвращать летом, для "Спартака" он станет усилением. Надеюсь, его там ждут.

"Арсенал" заслуживает пятого места больше "Спартака"? В этом сезоне — да. "Арсенал" показывал более качественную и стабильную игру. Если у "Спартака" были неудачные серии, то у "Арсенала" было меньше провалов. Они очень хорошо играют в атаке, и футбол у них более комбинационный. Поэтому на данный момент пятого места больше заслуживает именно "Арсенал", - цитирует Кечинова "Чемпионат.сом".
Теги: Кечинов Арсенал Тула Спартак
Сегодня, 20:16
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6
(3)
#6  F.Totti.   (Сегодня, 21:07)
  • 0
  •  (4)
online

Арсенал заслуживает по игре и ЛЧ,если бы ему админресурс как у зени,то это вполне бы могло стать реальностью
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:03)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mihalych
Арсенал достоин пятого места! Но....! Давайте посмотрим что будет осенью! Бакаев вернется в Спартак, Мирзов вернется в Ростов, Джорджевич в Зенит..... (кто еще арендован?)! Никого Тула выкупать не желает! И что будет в Европе? Очередная Уфа!

Сдается мне, хуже Спартака они даже при таких потерях не сыграют))
Лучше Арсенала претендента на 5-6 место все равно сейчас нет. Ни Терек, ни Ростов, ни Оренбург лучше сыграть не смогут. Насчет Спартака неизвестно, они и сейчас играют хуже Тулы, а летом еще и перестройка очередная грядет.


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Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  mihalych  Воронеж (Сегодня, 21:00)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Арсенал достоин пятого места! Но....! Давайте посмотрим что будет осенью! Бакаев вернется в Спартак, Мирзов вернется в Ростов, Джорджевич в Зенит..... (кто еще арендован?)! Никого Тула выкупать не желает! И что будет в Европе? Очередная Уфа! А потом борьба за выживание! Чтобы играть в Европе нужно минимум 2 состава!
Регистрация: 3.05.2019 [жалоба]
#3  diego milito 22   (Сегодня, 20:56)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Это субъективное мнение.Если "Арсенал" окажется выше "Спартака", значит В.Кечинов прав. Если нет, то Валерий ошибается.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 20:46)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Арсенал больше забил, меньше пропустил, выиграл, правда с трудом, очную встречу..... Да и плюс моральная компенсация, за делегирование своего топ-тренера в спартак. Всё это слагаемые того, что в Европе должна быть Тула.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  ale  Вятка (Сегодня, 20:33)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
тут можно согласиться.


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Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
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