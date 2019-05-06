Россия РПЛ 2018/19
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Валерий Кечинов: в этом сезоне "Арсенал" заслуживает пятого места больше "Спартака"
Бывший игрок "Спартака" Валерий Кечинов оценил шансы красно-белых и тульского "Арсенала" занять пятое место по итогам нынешнего сезона РПЛ.
"Практика показывает, что зря "Спартак" отдал Ерёменко. Роман в "Спартаке" был не в лучших кондициях, не показывал всего своего потенциала. В «Ростове» же он отлично подготовился, ему там доверились, поверили, что он обретёт свою былую форму. Сейчас он показывает тот футбол, в который умеет играть.
С Бакаевым немного другая ситуация: Зелимхана тогда к играм почти не привлекали. Сейчас он своей игрой доказывает, что уже готов играть в "Спартаке". Его, безусловно, нужно возвращать летом, для "Спартака" он станет усилением. Надеюсь, его там ждут.
"Арсенал" заслуживает пятого места больше "Спартака"? В этом сезоне — да. "Арсенал" показывал более качественную и стабильную игру. Если у "Спартака" были неудачные серии, то у "Арсенала" было меньше провалов. Они очень хорошо играют в атаке, и футбол у них более комбинационный. Поэтому на данный момент пятого места больше заслуживает именно "Арсенал", - цитирует Кечинова "Чемпионат.сом".
"Практика показывает, что зря "Спартак" отдал Ерёменко. Роман в "Спартаке" был не в лучших кондициях, не показывал всего своего потенциала. В «Ростове» же он отлично подготовился, ему там доверились, поверили, что он обретёт свою былую форму. Сейчас он показывает тот футбол, в который умеет играть.
С Бакаевым немного другая ситуация: Зелимхана тогда к играм почти не привлекали. Сейчас он своей игрой доказывает, что уже готов играть в "Спартаке". Его, безусловно, нужно возвращать летом, для "Спартака" он станет усилением. Надеюсь, его там ждут.
"Арсенал" заслуживает пятого места больше "Спартака"? В этом сезоне — да. "Арсенал" показывал более качественную и стабильную игру. Если у "Спартака" были неудачные серии, то у "Арсенала" было меньше провалов. Они очень хорошо играют в атаке, и футбол у них более комбинационный. Поэтому на данный момент пятого места больше заслуживает именно "Арсенал", - цитирует Кечинова "Чемпионат.сом".
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