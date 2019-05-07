Матчи 28-го тура РПЛ будет предварять минута молчания

Матчи 28-го тура российской Премьер-Лиги начнутся с минуты молчания, посвященной памяти погибшим в Великой Отечественной войне, а также памяти жертв авиакатастрофы в аэропорту Шереметьево.На играх в Красноярске, где "Енисей" примет "Краснодар", и Грозном, где "Ахмат" сыграет с "Крыльями Советов", минуты молчания будет посвящена памяти жертв авиакатастрофы, поскольку минуту молчания в память о жертвах ВОВ клубы проводили в прошедшем туре, когда также играли домашние матчи.