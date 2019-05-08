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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Магомед Адиев: не могу сказать, что были такие оскорбления, что меня за это надо было дисквалифицировать

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал решение КДК РФС, который дисквалифицировал его на два матча российской Премьер-лиги за оскорбительные выражения в адрес судей после игры 27-го тура с "Енисеем", которая состоялась 3 мая в Красноярске и завершилась поражением махачкалинской команды со счетом 1:3.

"Я не могу быть не согласен с решением комиссии, раз они так решили. С большим уважением отношусь к решению, никаких проблем нет. Единственное, я высказал комиссии свою точку зрения. Я не могу сказать, что были такие оскорбления, чтобы меня за это дисквалифицировали, но раз комиссия так решила, значит, так тому и быть.

Я принес извинения, у меня были претензии, потому что я был не согласен с некоторыми эпизодами в матче с "Енисеем". Но не с эпизодом удаления нашего футболиста, я удаление считаю совершенно справедливым со стороны арбитра. Был ряд моментов, когда арбитр матча мог давать в таких же ситуациях карточку футболистам "Енисея", но господин Кукуян этого не сделал. Я комиссии так и сказал. Также я комиссии сказал, что принимаю любое их решение", - цитирует Адиева Sport24.
Теги: Адиев Анжи
Сегодня, 16:03
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