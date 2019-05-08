Россия РПЛ 2018/19
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Магомед Адиев: не могу сказать, что были такие оскорбления, что меня за это надо было дисквалифицировать
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал решение КДК РФС, который дисквалифицировал его на два матча российской Премьер-лиги за оскорбительные выражения в адрес судей после игры 27-го тура с "Енисеем", которая состоялась 3 мая в Красноярске и завершилась поражением махачкалинской команды со счетом 1:3.
"Я не могу быть не согласен с решением комиссии, раз они так решили. С большим уважением отношусь к решению, никаких проблем нет. Единственное, я высказал комиссии свою точку зрения. Я не могу сказать, что были такие оскорбления, чтобы меня за это дисквалифицировали, но раз комиссия так решила, значит, так тому и быть.
Я принес извинения, у меня были претензии, потому что я был не согласен с некоторыми эпизодами в матче с "Енисеем". Но не с эпизодом удаления нашего футболиста, я удаление считаю совершенно справедливым со стороны арбитра. Был ряд моментов, когда арбитр матча мог давать в таких же ситуациях карточку футболистам "Енисея", но господин Кукуян этого не сделал. Я комиссии так и сказал. Также я комиссии сказал, что принимаю любое их решение", - цитирует Адиева Sport24.
"Я не могу быть не согласен с решением комиссии, раз они так решили. С большим уважением отношусь к решению, никаких проблем нет. Единственное, я высказал комиссии свою точку зрения. Я не могу сказать, что были такие оскорбления, чтобы меня за это дисквалифицировали, но раз комиссия так решила, значит, так тому и быть.
Я принес извинения, у меня были претензии, потому что я был не согласен с некоторыми эпизодами в матче с "Енисеем". Но не с эпизодом удаления нашего футболиста, я удаление считаю совершенно справедливым со стороны арбитра. Был ряд моментов, когда арбитр матча мог давать в таких же ситуациях карточку футболистам "Енисея", но господин Кукуян этого не сделал. Я комиссии так и сказал. Также я комиссии сказал, что принимаю любое их решение", - цитирует Адиева Sport24.
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