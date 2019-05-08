Россия РПЛ 2018/19
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Глава профсоюза футболистов: "Краснодар" еще не может разорвать контракт с Мамаевым
Глава профсоюза футболистов Александр Зотов высказался о ситуации с контрактом полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
"Краснодар" имеет право разорвать контракт с футболистом, когда приговор вступит в официальную силу. У адвокатов есть время на обжалование приговора. Насколько я понимаю, юристы этим правом воспользуются. Поэтому "Краснодар" технически еще не может воспользоваться правом разрыва договора. Ведь приговор могут и изменить. Я много раз слышал, что они хотят разорвать соглашение с Мамаевым, но никаких шагов с их стороны не видел.
Приговор? Много раз говорил, что их поведение было неподобающим. Но весь процесс был довольно жесткий. Не берусь оспаривать решение, но все было похоже на показательную порку", - цитирует Зотова Sport24.ru.
"Краснодар" имеет право разорвать контракт с футболистом, когда приговор вступит в официальную силу. У адвокатов есть время на обжалование приговора. Насколько я понимаю, юристы этим правом воспользуются. Поэтому "Краснодар" технически еще не может воспользоваться правом разрыва договора. Ведь приговор могут и изменить. Я много раз слышал, что они хотят разорвать соглашение с Мамаевым, но никаких шагов с их стороны не видел.
Приговор? Много раз говорил, что их поведение было неподобающим. Но весь процесс был довольно жесткий. Не берусь оспаривать решение, но все было похоже на показательную порку", - цитирует Зотова Sport24.ru.
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