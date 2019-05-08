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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Глава профсоюза футболистов: "Краснодар" еще не может разорвать контракт с Мамаевым

Глава профсоюза футболистов Александр Зотов высказался о ситуации с контрактом полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

"Краснодар" имеет право разорвать контракт с футболистом, когда приговор вступит в официальную силу. У адвокатов есть время на обжалование приговора. Насколько я понимаю, юристы этим правом воспользуются. Поэтому "Краснодар" технически еще не может воспользоваться правом разрыва договора. Ведь приговор могут и изменить. Я много раз слышал, что они хотят разорвать соглашение с Мамаевым, но никаких шагов с их стороны не видел.

Приговор? Много раз говорил, что их поведение было неподобающим. Но весь процесс был довольно жесткий. Не берусь оспаривать решение, но все было похоже на показательную порку", - цитирует Зотова Sport24.ru.
Теги: Краснодар Мамаев
Сегодня, 19:23
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