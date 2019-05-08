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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Адвокат Пака: приговором Кокорину и Мамаеву удовлетворены. Наказание не слишком строгое

Представитель чиновника Минпромторга Дениса Пака адвокат Наталья Шатихина высказала мнение, что вынесенный сегодня приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву является справедливым, а наказание - не слишком строгим.

"Мы удовлетворены приговором. Считаем, что он достаточно справедлив как с юридической, так и с моральной точки зрения. С самого начала мы говорили о том, что кара, строгое наказание не являлись нашей целью. Важно, что состоялось решение суда… Наказание излишне строгим не является", - цитирует Шатихину "РИА Новости".
Теги: Пак Кокорин Мамаев
Вчера, 23:15
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