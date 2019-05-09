С днём Победы! Rusfootball.info поздравляет с праздником 9 Мая

Никто не забыт - и ничто не забытоЗаплатив огромную цену и приложив неимоверные усилия, наши предки защитили страну, своих близких и нас. Они отстояли своё и наше право на свободу и мирную жизнь.Сегодня мы празднуем 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Поздравляем ветеранов и чтим память тех, кто не вернулся домой.А также тех, кто трудился в страшных условиях и делал всё, чтобы Победа оказалась ближе.поздравляет всех с Днем Победы. И от всего сердца благодарит тех, кто был к ней причастен.Вечная память жертвам Великой Отечественной войны.Здоровья и долголетия тем, кто ещё остаётся с нами. И пусть никто и никогда больше не увидит войны.С Праздником!