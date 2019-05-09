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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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С днём Победы! Rusfootball.info поздравляет с праздником 9 Мая

Никто не забыт - и ничто не забыто

С днём Победы! Rusfootball.info поздравляет с праздником 9 Мая

Заплатив огромную цену и приложив неимоверные усилия, наши предки защитили страну, своих близких и нас. Они отстояли своё и наше право на свободу и мирную жизнь.

Сегодня мы празднуем 74-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Поздравляем ветеранов и чтим память тех, кто не вернулся домой.

А также тех, кто трудился в страшных условиях и делал всё, чтобы Победа оказалась ближе.

Rusfootball.info поздравляет всех с Днем Победы. И от всего сердца благодарит тех, кто был к ней причастен.

Вечная память жертвам Великой Отечественной войны.

Здоровья и долголетия тем, кто ещё остаётся с нами. И пусть никто и никогда больше не увидит войны.

С Праздником!
Сегодня, 09:38
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4
(1)
#4  Looka  Ростов-на-Дону (Сегодня, 10:30)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Всех болельщиков - с нашим Великим Праздником!


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
#3  кочегар  Кубань (Сегодня, 10:24)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
С Днём Победы!
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
#2  Nastroenie  Москва (Сегодня, 10:21)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
GOD BLESS AMERICA!!!
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#1  soloz   Россия (Сегодня, 10:05)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
С Праздником! bowtie
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
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