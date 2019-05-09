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Рубин
Урал
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Анжи
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Михаил Боярский: вполне достаточно того наказания, которое понесли Кокорин и Мамаев

Известный актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал решение суда о назначении реального срока форварду питерской команды Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.

"Я полагаю, что этому событию уделяется уж очень много внимания. Мне кажется, что здесь все уже исчерпано, и вполне достаточно того наказания, которое понесли футболисты. А искупить свою вину они могут только профессией. Для этого нужно будет вернуться к тренировкам и доказать свою состоятельность как спортсмена.

Я считаю это наказание справедливым. Стечение обстоятельств таково, ничего не поделаешь. Они уже понесли наказание, но самое главное — вынесли из этой ситуации моральный урок. Сейчас нужно дать им шанс исправиться. А это можно сделать только работой", - цитирует Боярского Sport24.
Теги: Боярский Кокорин Мамаев
Сегодня, 10:51
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(3)
#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 13:01)
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну допустим тебе Миша кто-нибудь набил лицо, а он например работает моряком на сухогрузе.
Вопрос, сколько он обязан быть в плавании, чтобы "отработать" свое наказание. 4, 6 или больше ?
Питерские на из-за своего Кокоши последним умом поехали.


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Believe LOKO (is reaL)

Зенит говно синего льва.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  Neighbor   (Сегодня, 11:17)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пока бомжешляпе не башляют, он говорит разумные вещи. Беда в том, что ему сейчас покажи денежку - переобуется в прыжке, как в случае "мне стыдно, что стадион моей команде строят на деньги детдомов", как похрустели бумажками - с визгом рванул "Я рад вас приветствовать на открытии этого замечательного стадиона!"
Эталонный запитераст. Болотный флюгер


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Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 11:01)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Балабол на жопе бантик! (детская дразнилка)
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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