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Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Геннадий Орлов назвал мистическую причину ухода игрока из "Зенита": жене Гарая являлся дух его бабушки

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал мистическую историю, которая в некоторой мере повлияла на уход аргентинского защитника Эсекьеля Гарая из "Зенита" в "Валенсию" в середине 2016 года.

"Семья Гарая жила в коттедже в Санкт-Петербурге. Однажды они сделали семейную фотографию, и на этой фотографии отразился какой-то дух. Об этом рассказывала их няня. Сам Гарай из коренных аргентинских индейцев-аборигенов. А жена Гарая - телеведущая в Испании, вся страна следила за их отношениями. Потом она сказала, что на этой фотографии изображен дух его бабушки.

Она (бабушка) не раз появлялась, потом они узнали, что недалеко от коттеджа, который "Зенит" выделил для семьи Гарая, расположено (Лахтинское) кладбище. Это был очень роскошный район, который называется Северный Версаль. Там очень красивые коттеджи. "Зенит" тогда сам предложил Гараю этот коттедж. Из футболистов там жила только семья Гарая.

Жена Гарая стала бояться и все время просила няню оставаться у них дома ночевать. Эта история в какой-то степени повлияла на уход Гарая из "Зенита". Его жена очень хотела уехать из России и вернуться на работу в Валенсию. Вот такая мистическая история, тут хочешь верь, а хочешь не верь", - цитирует Орлова Sport24.ru.
Теги: Орлов Зенит Гарай
Сегодня, 13:46
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7
(1)
#7  Virgil Cane  CSA (Сегодня, 15:54)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
А почему у "коренного аргентинского индейца-аборигена" типично баскская фамилия?


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
#6  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 15:33)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
А чего же не поверить, иногда так что-то хочется, что и привидение покажется и домовой почудится. smirk


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Believe LOKO (is reaL)

Зенит говно синего льва.
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#5  Седой  Россия (Сегодня, 15:26)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Это кого в итоге вштырило? Орлова, Гарая или его жену?


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#4  Ville  СПб (Сегодня, 14:48)
  • -1
  •  (3)
online

просто Гарай оказался таким каблуком, что окуеть можно. Сказала бы Тамарка пилить в Зимбабве играть- поехал бы и туда, не задумываясь.


--------------------
купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
#3  Neighbor   (Сегодня, 14:07)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Блиа, несвежий боярышник попался им обоим


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Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#2  МАРТ  тюмень (Сегодня, 13:52)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
..это от нездорового воздуха?..а, г.Орлов?..замок с привидениями, а не Питер.. smirk smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 13:51)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Это новости Первого Мистического, с вами был Геннадий Орлов.


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Будьте осторожны! Пользователь под ником Primus - педофил.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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