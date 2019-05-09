Россия РПЛ 2018/19
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Джано: хочу доказать, что заслуживаю играть в "Спартаке", надеюсь, шанс дадут
Полузащитник московского "Спартака" Джано, выступающий на правах аренды за самарские "Крылья Советов", сказал, что хочет вернуться в стан красно-белых.
"Сегодня водитель сказал мне, что прочёл новость о том, что я не хочу возвращаться в "Спартак". После этого я был в шоке - как это я не хочу возвращаться!? Это великий клуб, я хочу доказать, что заслуживаю играть там. У меня контракт на два года, так что я не знаю, кто такое пишет. Надеюсь, в "Спартаке" мне дадут шанс. В прошлом году при Кононове у меня его не было - я был после травмы, был сложный период. Сейчас я хочу начать с нуля, это новый чемпионат, так что я хочу доказать, что я игрок "Спартака" и заслуживаю там играть.
Общался ли с кем-то из "Спартака" не тему возвращения? Пока нет. У них сейчас свои задачи - команда идёт не так, как надо, это все видят. Сейчас я просто на связи только с Джикией и с некоторыми ребятами. Джикия, конечно, ждёт меня в "Спартаке", я сам этого хочу. Эту тему не обсуждали даже с Тимофеевым - у нас ещё три игры, возможно, будут и стыковые игры. После чемпионата уже посмотрим, как что будет. Спасибо "Крыльям" за доверие, я приехал сюда за практикой, помочь клубу выполнить задачу, но в итоге хочу вернуться в "Спартак", - цитирует Джано "Чемпионат.сом".
"Сегодня водитель сказал мне, что прочёл новость о том, что я не хочу возвращаться в "Спартак". После этого я был в шоке - как это я не хочу возвращаться!? Это великий клуб, я хочу доказать, что заслуживаю играть там. У меня контракт на два года, так что я не знаю, кто такое пишет. Надеюсь, в "Спартаке" мне дадут шанс. В прошлом году при Кононове у меня его не было - я был после травмы, был сложный период. Сейчас я хочу начать с нуля, это новый чемпионат, так что я хочу доказать, что я игрок "Спартака" и заслуживаю там играть.
Общался ли с кем-то из "Спартака" не тему возвращения? Пока нет. У них сейчас свои задачи - команда идёт не так, как надо, это все видят. Сейчас я просто на связи только с Джикией и с некоторыми ребятами. Джикия, конечно, ждёт меня в "Спартаке", я сам этого хочу. Эту тему не обсуждали даже с Тимофеевым - у нас ещё три игры, возможно, будут и стыковые игры. После чемпионата уже посмотрим, как что будет. Спасибо "Крыльям" за доверие, я приехал сюда за практикой, помочь клубу выполнить задачу, но в итоге хочу вернуться в "Спартак", - цитирует Джано "Чемпионат.сом".
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