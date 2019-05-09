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Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Джано: хочу доказать, что заслуживаю играть в "Спартаке", надеюсь, шанс дадут

Полузащитник московского "Спартака" Джано, выступающий на правах аренды за самарские "Крылья Советов", сказал, что хочет вернуться в стан красно-белых.

"Сегодня водитель сказал мне, что прочёл новость о том, что я не хочу возвращаться в "Спартак". После этого я был в шоке - как это я не хочу возвращаться!? Это великий клуб, я хочу доказать, что заслуживаю играть там. У меня контракт на два года, так что я не знаю, кто такое пишет. Надеюсь, в "Спартаке" мне дадут шанс. В прошлом году при Кононове у меня его не было - я был после травмы, был сложный период. Сейчас я хочу начать с нуля, это новый чемпионат, так что я хочу доказать, что я игрок "Спартака" и заслуживаю там играть.

Общался ли с кем-то из "Спартака" не тему возвращения? Пока нет. У них сейчас свои задачи - команда идёт не так, как надо, это все видят. Сейчас я просто на связи только с Джикией и с некоторыми ребятами. Джикия, конечно, ждёт меня в "Спартаке", я сам этого хочу. Эту тему не обсуждали даже с Тимофеевым - у нас ещё три игры, возможно, будут и стыковые игры. После чемпионата уже посмотрим, как что будет. Спасибо "Крыльям" за доверие, я приехал сюда за практикой, помочь клубу выполнить задачу, но в итоге хочу вернуться в "Спартак", - цитирует Джано "Чемпионат.сом".
Теги: Джано Крылья Советов Спартак
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online
Болеет за:
«Челси»
Джано, ты дебютировал за Спартак, 10 лет назад.
Что за 10 лет, осталось не ясным?
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
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