Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Видео удивительного автогола защитника "Оренбурга" в матче с "Уралом"

"Урал" открыл счет в матче 28-го тура чемпионата России против "Оренбурга".

На 51-й минуте Отман Эль-Кабир пробил в дальний угол, мяч ударился в штангу и влетел в ворота рикошетом от ноги Адессойе Ойеволе.


Теги: Оренбург Урал
Сегодня, 13:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
9
(3)
#9  Irbis   (Сегодня, 14:24)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
SergioV,
Ну ничего у Спартака Максименко есть он умеет пропускать с центра поля
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#8  Fint  Москва (Сегодня, 14:20)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Сандр
вместо вбок он пнул в ворота.

Видимо никогда ты сам мячик не пинал, а не то понял бы сразу, и увидел, что он подошвой ударил, поэтому и отлетел в ворота мяч.
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
#7  Смотрящий  Москва (Сегодня, 14:09)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Душой он, по-прежнему, в Урале.)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#6  Neighbor   (Сегодня, 14:04)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Какой хороший Ковтун joy


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#5  FCSM78  Khimki (Сегодня, 13:49)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да ладно очки вернули все нормально.
Регистрация: 23.01.2012 [жалоба]
#4  SergioV  Белгород (Сегодня, 13:43)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Ребров похлеще забивал.Сам себе закидывал)

Реброву до Лодыгина далеко.


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#3  Городовой  Россия (Сегодня, 13:33)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ребров похлеще забивал.Сам себе закидывал)


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#2  Сандр   (Сегодня, 13:24)
  • -3
  •  (3)

Так он по русски не понимает и ноги с головой не дружат,вместо вбок он пнул в ворота. Клоунада а не игра,обидно за РПЛ после просмотра ЛЧ и ЛЕ,ущербное убожество.
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#1  pasha  Ленинград (Сегодня, 13:21)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
smile


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама