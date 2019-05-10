Видео удивительного автогола защитника "Оренбурга" в матче с "Уралом"

"Урал" открыл счет в матче 28-го тура чемпионата России против "Оренбурга".На 51-й минуте Отман Эль-Кабир пробил в дальний угол, мяч ударился в штангу и влетел в ворота рикошетом от ноги Адессойе Ойеволе.



