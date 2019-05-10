Россия РПЛ 2018/19
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"Динамо" повторило клубный рекорд
"Динамо" на своем поле в матче 28-го тура сыграло вничью с "Ростовом" (0:0).
Для бело-голубых этот ничейный результат стал 13-м в текущем чемпионате (больше только у "Рубина" – 14). Москвичи, удерживающие звание самой миролюбивой команды в истории турнира (325), повторили клубный рекорд по числу ничьих за чемпионат.
По 13 раз динамовцы делили очки в сезонах-1994 (+13=13-4, мячи 55-35) и -2009 (+9=13-8, мячи 38-31).
"Спорт-Экспресс"
Для бело-голубых этот ничейный результат стал 13-м в текущем чемпионате (больше только у "Рубина" – 14). Москвичи, удерживающие звание самой миролюбивой команды в истории турнира (325), повторили клубный рекорд по числу ничьих за чемпионат.
По 13 раз динамовцы делили очки в сезонах-1994 (+13=13-4, мячи 55-35) и -2009 (+9=13-8, мячи 38-31).
"Спорт-Экспресс"
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