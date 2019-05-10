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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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"Динамо" повторило клубный рекорд

"Динамо" на своем поле в матче 28-го тура сыграло вничью с "Ростовом" (0:0).

Для бело-голубых этот ничейный результат стал 13-м в текущем чемпионате (больше только у "Рубина" – 14). Москвичи, удерживающие звание самой миролюбивой команды в истории турнира (325), повторили клубный рекорд по числу ничьих за чемпионат.

По 13 раз динамовцы делили очки в сезонах-1994 (+13=13-4, мячи 55-35) и -2009 (+9=13-8, мячи 38-31).

"Спорт-Экспресс"
Теги: Динамо
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