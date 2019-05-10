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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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Юношеская сборная России проиграла и третий матч на чемпионате Европы

В матче группового турнира чемпионата Европы U17 сборная России проиграла команде Венгрии (2:3). Российская команда заняла последнее место в группе С, проиграв все три матча.

Чемпионат Европы U17

Группа C

Россия U17 - Венгрия U17 - 2:3

Голы: Шаповалов, 20 (1:0). Немет, 33 (1:1). Майор, 71 - с пенальти (1:2). Муталиев, 87 (2:2). Немет, 90+4 (2:3).

Россия U17: Купцов, Конюхов, Котин, Логачев, Ушахин, Аванесян (Шмаков, 72), Савинов (Денисов, 60), Щетинин (Голятов, 80), Губжоков (Муталиев, 60), Воробьев (Кратков, 46), Шаповалов.

Венгрия U17: Медьери, Орос, Хорват, Давид, Беккер, Майор, Косновски, Омингер, Немет, Кальмар (Мольнар, 77), Солои (Комароми, 55).

Предупреждения: Воробьев, 45. Савинов, 54.
Теги: Юношеская сборная России
Сегодня, 21:15
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#5  Fint  Москва (Сегодня, 22:27)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: sparwik53
Это не новость, молодежь не фартовая какая-то.

Скорее всего агенты опять подсуетились и своих протеже понапихали в состав...
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
#4  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:21)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pahitosik
А чему удивляться. Футбол был при СССР, а сейчас порногрвфия.

Да если бы! Так...домашнее видео скорее
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#3  Робсон   (Сегодня, 22:04)
  • 0
  •  (4)
online

Чья дружина-то ? Гнать его
Регистрация: 1.04.2019 [жалоба]
#2  pahitosik  Москва (Сегодня, 21:45)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А чему удивляться. Футбол был при СССР, а сейчас порногрвфия.
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 21:37)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Это не новость, молодежь не фартовая какая-то.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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