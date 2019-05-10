Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:43
Гендиректор "Локомотива" заявил, что Денисов больше двух недель не появляется в расположении команды
Гендиректор "Локомотива" заявил, что Денисов больше двух недель не появляется в расположении команды
19:37
Конец «Анжи»: махачкалинцы потеряли математические шансы на спасение, «Арсенал» поднялся на пятое место (6)
Конец «Анжи»: махачкалинцы потеряли математические шансы на спасение, «Арсенал» поднялся на пятое место (6)
19:05
Юрген Клопп: финал Лиги Европы в Баку - это смешно. Мы играли в Киеве, но вряд ли команда из России или этой части света могла попасть в финал (53)
Юрген Клопп: финал Лиги Европы в Баку - это смешно. Мы играли в Киеве, но вряд ли команда из России или этой части света могла попасть в финал (53)
18:34
"Анжи" вылетел из премьер-лиги (17)
"Анжи" вылетел из премьер-лиги (17)
16:56
Ивелин Попов: хотели выиграть, но держали в голове предстоящий полуфинал с "Локомотивом" (видео)
Ивелин Попов: хотели выиграть, но держали в голове предстоящий полуфинал с "Локомотивом" (видео)
16:02
"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью (28)
"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью (28)
15:28
Александр Чеферин - о полуфиналах Лиги чемпионов: зрелище, которое мы видели, войдет в историю футбола
Александр Чеферин - о полуфиналах Лиги чемпионов: зрелище, которое мы видели, войдет в историю футбола
Юношеская сборная России проиграла и третий матч на чемпионате Европы
В матче группового турнира чемпионата Европы U17 сборная России проиграла команде Венгрии (2:3). Российская команда заняла последнее место в группе С, проиграв все три матча.
Чемпионат Европы U17
Группа C
Россия U17 - Венгрия U17 - 2:3
Голы: Шаповалов, 20 (1:0). Немет, 33 (1:1). Майор, 71 - с пенальти (1:2). Муталиев, 87 (2:2). Немет, 90+4 (2:3).
Россия U17: Купцов, Конюхов, Котин, Логачев, Ушахин, Аванесян (Шмаков, 72), Савинов (Денисов, 60), Щетинин (Голятов, 80), Губжоков (Муталиев, 60), Воробьев (Кратков, 46), Шаповалов.
Венгрия U17: Медьери, Орос, Хорват, Давид, Беккер, Майор, Косновски, Омингер, Немет, Кальмар (Мольнар, 77), Солои (Комароми, 55).
Предупреждения: Воробьев, 45. Савинов, 54.
Чемпионат Европы U17
Группа C
Россия U17 - Венгрия U17 - 2:3
Голы: Шаповалов, 20 (1:0). Немет, 33 (1:1). Майор, 71 - с пенальти (1:2). Муталиев, 87 (2:2). Немет, 90+4 (2:3).
Россия U17: Купцов, Конюхов, Котин, Логачев, Ушахин, Аванесян (Шмаков, 72), Савинов (Денисов, 60), Щетинин (Голятов, 80), Губжоков (Муталиев, 60), Воробьев (Кратков, 46), Шаповалов.
Венгрия U17: Медьери, Орос, Хорват, Давид, Беккер, Майор, Косновски, Омингер, Немет, Кальмар (Мольнар, 77), Солои (Комароми, 55).
Предупреждения: Воробьев, 45. Савинов, 54.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.