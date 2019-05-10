Юношеская сборная России проиграла и третий матч на чемпионате Европы

В матче группового турнира чемпионата Европы U17 сборная России проиграла команде Венгрии (2:3). Российская команда заняла последнее место в группе С, проиграв все три матча.Чемпионат Европы U17Группа C: Шаповалов, 20 (1:0). Немет, 33 (1:1). Майор, 71 - с пенальти (1:2). Муталиев, 87 (2:2). Немет, 90+4 (2:3).Россия U17: Купцов, Конюхов, Котин, Логачев, Ушахин, Аванесян (Шмаков, 72), Савинов (Денисов, 60), Щетинин (Голятов, 80), Губжоков (Муталиев, 60), Воробьев (Кратков, 46), Шаповалов.Венгрия U17: Медьери, Орос, Хорват, Давид, Беккер, Майор, Косновски, Омингер, Немет, Кальмар (Мольнар, 77), Солои (Комароми, 55).Предупреждения: Воробьев, 45. Савинов, 54.