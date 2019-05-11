Хвича Кварацхелия: первым поздравил с голом Антон Миранчук, потом - Кверкелия

Россия РПЛ 2018/19
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03:08
Маурицио Сарри - первый не временный тренер "Челси" выведший клуб в финал еврокубка в эру Абрамовича
Маурицио Сарри - первый не временный тренер "Челси" выведший клуб в финал еврокубка в эру Абрамовича
00:59
Юрий Семин не готов взять Туре в тренерский штаб "Локомотива": Яя должен работать самостоятельно (2)
Юрий Семин не готов взять Туре в тренерский штаб "Локомотива": Яя должен работать самостоятельно (2)
Вчера, 23:43
Юрий Семин: давайте чуть-чуть попразднуем после победы над "Рубином". Завтра у меня еще и день рождения
Юрий Семин: давайте чуть-чуть попразднуем после победы над "Рубином". Завтра у меня еще и день рождения
Вчера, 23:14
Анатолий Мещеряков: в ближайшее и не в ближайшее время Смолов "Локомотиву" очень поможет (3)
Анатолий Мещеряков: в ближайшее и не в ближайшее время Смолов "Локомотиву" очень поможет (3)
Вчера, 22:43
Гендиректор "Локомотива" заявил, что Денисов больше двух недель не появляется в расположении команды (11)
Гендиректор "Локомотива" заявил, что Денисов больше двух недель не появляется в расположении команды (11)
Вчера, 22:28
"Арсенал" сообщил, что УЕФА пока не гарантировал безопасное пребывание Мхитаряна в Баку
"Арсенал" сообщил, что УЕФА пока не гарантировал безопасное пребывание Мхитаряна в Баку
Вчера, 21:53
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Курбан Бердыев: это "Рубин" был плох, а не "Локомотив" - хорош (5)
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Давид Луиз продлил контракт с "Челси"
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Слишком легко. «Локомотив» сделал игру с «Рубином» за 10 минут (4)
Слишком легко. «Локомотив» сделал игру с «Рубином» за 10 минут (4)
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"Локомотив" забил четыре безответных мяча "Рубину" (48)
"Локомотив" забил четыре безответных мяча "Рубину" (48)
Вчера, 20:52
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Гурам Аджоев: купим ли игроков, если попадем в еврокубки? У нас нет трансферного бюджета (1)
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Зелимхан Бакаев установил рекорд "Арсенала" (4)
Хвича Кварацхелия: первым поздравил с голом Антон Миранчук, потом - Кверкелия
Полузащитник "Локомотива" Хвича Кварацхелия прокомментировал разгромную победу над "Рубином" (4:0) в матче 28-го тура чемпионата России.
"Конечно, я рад первому голу за "Локомотив", но еще больше я рад победе и трем важным очкам. Постараюсь продолжать в том же духе.
Первым поздравил с голом Антон Миранчук. Он был рядом. Потом Саба (Соломон Кверкелия. — Sport24). Он был очень рад за меня", - цитирует полузащитника клубная пресс-служба.
"Конечно, я рад первому голу за "Локомотив", но еще больше я рад победе и трем важным очкам. Постараюсь продолжать в том же духе.
Первым поздравил с голом Антон Миранчук. Он был рядом. Потом Саба (Соломон Кверкелия. — Sport24). Он был очень рад за меня", - цитирует полузащитника клубная пресс-служба.
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