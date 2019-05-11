Россия РПЛ 2018/19
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Аленичев против всех, команда без дома. Сезон «Енисея» – лютейший трэш, который случался в РПЛ (3)
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Александр Мартынович: у "Краснодара" нет права на ошибку
Защитник "Краснодара" Александр Мартынович поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России с красноярским "Енисеем".
"Нам сейчас нет никакой разницы — аутсайдер или лидер нам противостоит. Наша задача — в оставшихся трёх матчах показать стопроцентый результат. У нас нет права на ошибку", - цитирует Мартыновича пресс-служба "Краснодара".
"Нам сейчас нет никакой разницы — аутсайдер или лидер нам противостоит. Наша задача — в оставшихся трёх матчах показать стопроцентый результат. У нас нет права на ошибку", - цитирует Мартыновича пресс-служба "Краснодара".
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