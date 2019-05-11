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Краснодар
ЦСКА
Арсенал Тула
Спартак
Ростов
Оренбург
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 27 19
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Александр Мартынович: у "Краснодара" нет права на ошибку

Защитник "Краснодара" Александр Мартынович поделился ожиданиями от матча 28-го тура чемпионата России с красноярским "Енисеем".

"Нам сейчас нет никакой разницы — аутсайдер или лидер нам противостоит. Наша задача — в оставшихся трёх матчах показать стопроцентый результат. У нас нет права на ошибку", - цитирует Мартыновича пресс-служба "Краснодара".
Теги: Мартынович Краснодар Енисей
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#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 13:37)
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Болеет за:
«Ростов»
Надеюсь что Зенит обыграет ЦСКА (ну не солидно будет новому чемпиону так "завоевывать" титул). А для Краснодара определяющей будет игра в Туле. От результатов этого матча будет зависеть весь расклад в пятерке.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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