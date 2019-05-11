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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Марко Трабукки: говорят, что "Спартаку" дорого обошёлся Ломовицкий. Нехорошая история

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал о ситуации с контрактом полузащитника московского "Спартака" Александра Ломовицкого.

"Очень странная история была с Ломовицким. Массимо его неожиданно оставил в составе, никто к этому не был готов. У него контракт заканчивался через год. Потом появились другие агенты, которые забрали его. Была нехорошая история. Говорят, что "Спартаку" в итоге он дорого обошёлся. Точную цифру не знаю, но сам тот факт, что ты должен за своего воспитанника заплатить большие деньги, - это неправильно", - сказал Трабукки в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Чемпионат.сом"
Теги: Трабукки Спартак Ломовицкий
Вчера, 23:59
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