Марко Трабукки: говорят, что "Спартаку" дорого обошёлся Ломовицкий. Нехорошая история

Футбольный агент Марко Трабукки рассказал о ситуации с контрактом полузащитника московского "Спартака" Александра Ломовицкого."Очень странная история была с Ломовицким. Массимо его неожиданно оставил в составе, никто к этому не был готов. У него контракт заканчивался через год. Потом появились другие агенты, которые забрали его. Была нехорошая история. Говорят, что "Спартаку" в итоге он дорого обошёлся. Точную цифру не знаю, но сам тот факт, что ты должен за своего воспитанника заплатить большие деньги, - это неправильно", - сказал Трабукки в эфире телеканала "Матч Премьер".