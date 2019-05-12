"Спартак" поздравил Андрея Федуна с днем рождения

"Спартак" поздравил с днем рождения члена совета директоров клуба Андрея Федуна. Сегодня, 12 мая, ему исполняется 57 лет."Поздравляем Андрея Арнольдовича Федуна! Сегодня исполняется 57 лет члену совета директоров нашего клуба Андрею Арнольдовичу Федуну. ФК "Спартак-Москва" от всего сердца поздравляет Андрея Арнольдовича с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях на благо любимого клуба!" – говорится в сообщении пресс-службы клуба.