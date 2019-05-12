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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Арсенал Тула
Спартак
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 ЦСКА 27 45
5 Арсенал Тула 28 45
6 Спартак 27 43
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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"Спартак" поздравил Андрея Федуна с днем рождения

"Спартак" поздравил с днем рождения члена совета директоров клуба Андрея Федуна. Сегодня, 12 мая, ему исполняется 57 лет.

"Поздравляем Андрея Арнольдовича Федуна! Сегодня исполняется 57 лет члену совета директоров нашего клуба Андрею Арнольдовичу Федуну. ФК "Спартак-Москва" от всего сердца поздравляет Андрея Арнольдовича с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях на благо любимого клуба!" – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Теги: Федун Спартак
Сегодня, 12:50
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#1  Romella  Красноярск (Сегодня, 13:05)
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Болеет за:
«Спартак»
накуй со Спартака..Пидоры..
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
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