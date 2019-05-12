"Спартак" поздравил Андрея Федуна с днем рождения

Россия РПЛ 2018/19
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09:00
Адвокат Кокорина: Александр может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но такой вариант не рассматривается (2)
Адвокат Кокорина: Александр может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но такой вариант не рассматривается (2)
00:47
Нико Ковач: "Бавария" нивелировала сильные стороны "Лейпцига", но к сожалению, не смогла вознаградить себя
Нико Ковач: "Бавария" нивелировала сильные стороны "Лейпцига", но к сожалению, не смогла вознаградить себя
Вчера, 23:59
Марко Трабукки: говорят, что "Спартаку" дорого обошёлся Ломовицкий. Нехорошая история (1)
Марко Трабукки: говорят, что "Спартаку" дорого обошёлся Ломовицкий. Нехорошая история (1)
Вчера, 22:42
Впервые за 10 лет чемпион Германии определится в последнем туре (1)
Впервые за 10 лет чемпион Германии определится в последнем туре (1)
Вчера, 22:02
ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в первенстве молодежек (13)
ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в первенстве молодежек (13)
Вчера, 21:49
Валерий Кечинов: Аленичев - хороший тренер. У "Енисея" состав был одним из слабейших в РПЛ (6)
Валерий Кечинов: Аленичев - хороший тренер. У "Енисея" состав был одним из слабейших в РПЛ (6)
Вчера, 21:22
Марко Трабукки: в "Спартаке" были против прихода Джикии и Самедова. Но Федун купил их по просьбе Карреры (1)
Марко Трабукки: в "Спартаке" были против прихода Джикии и Самедова. Но Федун купил их по просьбе Карреры (1)
Вчера, 20:21
Марко Трабукки: я отправлял сообщение Федуну на случай, если захочет вернуть Карреру. Он не ответил (9)
Марко Трабукки: я отправлял сообщение Федуну на случай, если захочет вернуть Карреру. Он не ответил (9)
Вчера, 20:16
Антон Швец: "Ахмат" должен был больше забивать
Антон Швец: "Ахмат" должен был больше забивать
Вчера, 20:03
Миодраг Божович: "Крылья" пропустили из-за потери концентрации (5)
Миодраг Божович: "Крылья" пропустили из-за потери концентрации (5)
Вчера, 19:46
"Урожай" вышел в единоличные лидеры "Юга" (3)
"Урожай" вышел в единоличные лидеры "Юга" (3)
Вчера, 19:14
Тарас Бурлак забил в премьер-лиге впервые за восемь лет (2)
Тарас Бурлак забил в премьер-лиге впервые за восемь лет (2)
Вчера, 19:06
ЦСКА вылетел в Петербург на матч с "Зенитом" (фото) (36)
ЦСКА вылетел в Петербург на матч с "Зенитом" (фото) (36)
Вчера, 18:56
"Крылья" проиграли и в Грозном. Они не выглядят командой, способной выиграть "стыки" (5)
"Крылья" проиграли и в Грозном. Они не выглядят командой, способной выиграть "стыки" (5)
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"Спартак" поздравил Андрея Федуна с днем рождения
"Спартак" поздравил с днем рождения члена совета директоров клуба Андрея Федуна. Сегодня, 12 мая, ему исполняется 57 лет.
"Поздравляем Андрея Арнольдовича Федуна! Сегодня исполняется 57 лет члену совета директоров нашего клуба Андрею Арнольдовичу Федуну. ФК "Спартак-Москва" от всего сердца поздравляет Андрея Арнольдовича с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях на благо любимого клуба!" – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
"Поздравляем Андрея Арнольдовича Федуна! Сегодня исполняется 57 лет члену совета директоров нашего клуба Андрею Арнольдовичу Федуну. ФК "Спартак-Москва" от всего сердца поздравляет Андрея Арнольдовича с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях на благо любимого клуба!" – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
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?? Поздравляем Андрея Арнольдовича Федуна! ? Сегодня исполняется 57 лет члену совета директоров нашего клуба Андрею Арнольдовичу Федуну. ? ФК «Спартак-Москва» от всего сердца поздравляет Андрея Арнольдовича с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях на благо любимого клуба!
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