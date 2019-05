"Спартак" поздравил Андрея Федуна с днем рождения

View this post on Instagram

?? Поздравляем Андрея Арнольдовича Федуна! ? Сегодня исполняется 57 лет члену совета директоров нашего клуба Андрею Арнольдовичу Федуну. ? ФК «Спартак-Москва» от всего сердца поздравляет Андрея Арнольдовича с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях на благо любимого клуба!