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Зе и Мельгарехо - лучшие. Оценки за матч "Спартак" - "Уфа"
Невысокий уровень игры «Спартака» в победном матче с «Уфой» не нашёл отражения при начислении очков в таблицу, но повлиял на оценки футболистов. Rusfootball.info проходится по персоналиям.
Фото: ФК "Спартак"
«Спартак»
Максименко – 3.5. «Уфа» всего однажды пробила в створ ворот «Спартака», так что ни ругать, ни хвалить Александра не за что. Тычок Живоглядова в ближний угол он должен был отражать, что и сделал.
Гапонов – 4.0, Джикия – 3.5. «Уфа» во втором тайме создала свои моменты, но к центральным защитникам больших претензий быть не должно, они держались нормально. Не понравилось лишь то, как Джикия в концовке дал обыграть себя Бизяку.
Ещенко – 3.0, Айртон – 2.5. Андрей как всегда не отличался высоким КПД, пару раз дал опасно подать со своего фланга. Айртон доминировал в первом тайме, но почти все моменты «Уфы» после перерыва так или иначе связаны с ним. Бразилец проигрывал позицию, борьбу, в концовке даже давал проходить себя на скорости.
Умяров – 3.0, Зобнин – 2.5. Как и в случае с центральными защитниками, возможно, накидываю полбалла молодому из-за меньшего спроса. Наилю всё-таки стоит больше брать игру на себя и рисковать, играл стеснительно. Роман сыграл ниже своих возможностей, запомнился корявыми ударами, да и Сысуева перед его опасным ударом неразумно бросил.
Мельгарехо – 4.0, Фернандо – 3.0, Ташаев – 2.5. Парагваец сделал голевую передачу, по традиции не забил свои моменты, но искал их и создавал для партнёров: например, для Ташаева в первом тайме. Фернандо порой придавал атакам стройности и организованности, но на этот раз решающего вклада не внёс. Ташаев весь первый тайм размахивал руками и злился на игнор партнёров, не забил свой момент. Во втором оживился, но был чересчур заряжен на удар.
Зе Луиш – 4.0. Не назвать игру Зе блестящей и доминирующей, но при сегодняшней игре «Спартака» важность гола невозможно переоценить.
Адриано – 2.5, Глушенков, Мелкадзе – б/о. Адриано не воспользовался возможностью разорвать оборону «Уфы» в контратаках и сделал неточный прострел в концовке, молодёжь имела немного времени себя проявить.
«Уфа»
Беленов – 3.5. В концовке Александр подарил мяч спартаковцам, но в целом сыграл добротно: в моменте с голом выручить не мог, в пяти других случаях ударов свою работу сделал.
Йокич – 3.0, Никитин – 2.5, Неделчару – 3.0. Во втором тайме «Уфа» больше думала об атаке, поэтому защитникам приходилось непросто. На счету Никитина, как ни крути, голевая ошибка, хотя сильно критиковать за проигранную верховую борьбу Зе Луишу никого не стоит.
Живоглядов – 3.0, Круговой – 3.0. Крайки «Уфы» сыграли живо: показателен момент, в котором Живоглядов замыкал передачу Кругового. На флангах, несмотря на численное меньшинство, они сегодня не уступали. Хотя Кругу стоило активнее прессинговать Мельгарехо перед голевой подачей.
Ванек – 2.5, Карп – 2.5, Тилль – 2.5. Ванек и Карп сыграли довольно незаметно, а вот люксембуржец отмечался со знаком минус: обычно техничный игрок не мог ни вынести мяч,
Сысуев – 2.5, Игбун – 3.0. Сысуев имел неплохой момент, но попал в соперника, Слай по большей части пытался создавать их для других (того же Сысуева). Преуспевал не всегда.
Вомбергар – 2.5, Бизяк – 3.5, Аликин – б/о. Аргентинец сыграл гораздо больше словенца, нашёл свой момент, но пробил головой мимо. Бизяк тоже отметился промахом из выгодной позиции, но за свои крохи игрового времени успел стать кошмаром для Джикии и Айртона.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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