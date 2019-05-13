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Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Гендиректор "Локомотива": полностью выполнили задачу на сезон

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе считает, что команда уже выполнила задачу на сезон.

"Локомотив" полностью выполнил задачу на сезон. Напомню, что официальная программа-минимум у нас — занять место, которое дает право выступать в еврокубках. Эта задача решена, уже хорошо. При этом понятно, что в голове держим путевку в Лигу чемпионов", — цитируют Кикнадзе Известия.
Теги: Кикнадзе Локомотив
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