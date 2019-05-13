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Ростов
Оренбург
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Динамо
Крылья Советов
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Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Тарас Михалик покинет "Локомотив" и думает о завершении карьеры

Защитник "Локомотива" Тарас Михалик покинет клуб по окончании сезона, сообщает ТАСС.

"Я не буду продлевать контракт, матч последнего тура с "Уфой" станет для меня последним в составе "Локомотива". Честно говоря, склоняюсь к тому, чтобы завершить карьеру. Сейчас не рассматриваю никаких вариантов, собираюсь домой, в Луцк, уже сижу на чемоданах, собираю вещи. Максимум, как вариант, поиграю в местной "Волыни", но 50 на 50, решаю, играть или нет", - сказал Михалик.
Теги: Михалик Локомотив
Сегодня, 18:16
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