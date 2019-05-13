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# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Павел Мамаев подаст апелляцию на решение Пресненского суда

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал, что он и его клиент собираются подавать апелляцию на решение Пресненского суда.

"Сегодня навещал Павла в СИЗО, он спокоен. Как и Александр. Кокорина тоже сегодня видел, но с ним пообщаться не удалось.

Мы поговорили с Павлом и пришли к решению, что будем подавать апелляцию на решение Пресненского суда по Павлу Мамаеву. На УДО мы сможем подать уже после апелляции, когда Павел будет доставлен в колонию.

Есть ряд нюансов, которые связаны в том числе и с условиями содержания. В СИЗО они более тяжелые, чем в колонии. Но эти вопросы пока преждевременно обсуждать, так как идет процесс подачи и рассмотрения апелляционной жалобы", - цитирует Бушманова Sport24.ru.
Теги: Мамаев
Сегодня, 20:04
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