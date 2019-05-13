Россия РПЛ 2018/19
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Павел Мамаев подаст апелляцию на решение Пресненского суда
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал, что он и его клиент собираются подавать апелляцию на решение Пресненского суда.
"Сегодня навещал Павла в СИЗО, он спокоен. Как и Александр. Кокорина тоже сегодня видел, но с ним пообщаться не удалось.
Мы поговорили с Павлом и пришли к решению, что будем подавать апелляцию на решение Пресненского суда по Павлу Мамаеву. На УДО мы сможем подать уже после апелляции, когда Павел будет доставлен в колонию.
Есть ряд нюансов, которые связаны в том числе и с условиями содержания. В СИЗО они более тяжелые, чем в колонии. Но эти вопросы пока преждевременно обсуждать, так как идет процесс подачи и рассмотрения апелляционной жалобы", - цитирует Бушманова Sport24.ru.
"Сегодня навещал Павла в СИЗО, он спокоен. Как и Александр. Кокорина тоже сегодня видел, но с ним пообщаться не удалось.
Мы поговорили с Павлом и пришли к решению, что будем подавать апелляцию на решение Пресненского суда по Павлу Мамаеву. На УДО мы сможем подать уже после апелляции, когда Павел будет доставлен в колонию.
Есть ряд нюансов, которые связаны в том числе и с условиями содержания. В СИЗО они более тяжелые, чем в колонии. Но эти вопросы пока преждевременно обсуждать, так как идет процесс подачи и рассмотрения апелляционной жалобы", - цитирует Бушманова Sport24.ru.
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