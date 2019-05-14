Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
Спартак
ЦСКА
Арсенал Тула
Ахмат
Ростов
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Валерий Рейнгольд: считаю, что Глушаков больше не должен играть в "Спартаке"

Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал новость о том, что Денис Глушаков "сливал" информацию о проблемах "Спартака" и настраивал команду против тренера.

"Если это так, то Глушакову в "Спартаке" делать нечего, в команде такие люди не нужны. Ему нужно искать другую команду. В команде должны быть патриоты. Люди, у которых душа болит за "Спартак", они никогда не должны создавать группировки или плести заговоры против кого-то. Это предательство, но это лишь мое мнение. Если ты считаешь себя выше своей команды, то найдутся слова моего учителя - Николая Петровича Старостина: "Люби "Спартак" в себе, а не себя в "Спартаке".

Должен ли играть Глушаков в оставшихся играх? Я думаю, от него помощи будет ноль, он не играет последнее время. Денис в "Спартаке" закончил, но какой шлейф остался от него? В дальнейшем пойдет негатив, надо прихлопнуть это дело. Это все печально, потому что это касается моей любимой команды. Я считаю, что Глушаков больше не должен играть за команду", - цитирует Рейнгольда Sport24.ru.
Теги: Рейнгольд Глушаков Спартак
Сегодня, 12:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(9)
#5  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 12:57)
  • -1
  •  (1)
online

KARASS,
Ну забывала что игрок от играл 1 сезон хорошем уровне и все его должны носить на руках
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#4  KARASS   (Сегодня, 12:46)
  • -1
  •  (3)

а совсем не давно он забивал нужные голы и помог спартаку стать чемпионом а теперь ссаной тряпкой -к сожалению учесть почти всех игроков народной команды wink
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#3  СМЭУ  СССР (Сегодня, 12:25)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Сибирь»
То дед утверждал что Денис в сборной должен играть, теперь даже Спартака не достоин. Где логика?
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#2  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:23)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уже 2 года все так считают, кроме Федуна rage triumph


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#1  yastreb  Москва (Сегодня, 12:21)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
В команде должны быть патриоты. Люди, у которых душа болит за "Спартак"...

В условиях нынешних реалий, конечно, невозможно найти высококлассного игрока, "бьющегося за ромбик/стрелку/звезду..." из соображений патриотизма. А вот требовать добросовестного отношения к команде и болельщика, полноценного отрабатывания своего контракта - это абсолютно нормально и необходимо! В кое-то веке соглашусь с выводом Рейнгольда.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама