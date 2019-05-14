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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Сальваторе Боккетти рассказал о балльной системе Кононова

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти рассказал о нововведениях главного тренера Олега Кононова в тренировочном процессе.

– Мы знаем, что Кононов ввел балльную систему. Теперь игроки на каждом занятии зарабатывают очки. Как у вас дела с набором баллов?

– С тех пор, как это ввели, я пока ни разу не оказывался в проигравшей группе. Я всегда был в верхней части таблицы. Сейчас из-за травмы я пропустил несколько тренировок, поэтому допускаю, что опустился на пару пунктов ниже.

– Что еще изменил Кононов в тренировочном процессе?

– Мне нравится, что мы стали больше заниматься с мячом. Очень много интенсивности, пытаемся играть низом и сохранять мяч под контролем. Мне это очень нравится и хочется, чтобы команда показывала тоже самое на поле.

"Бизнес Online"
Теги: Боккетти Кононов Спартак
Сегодня, 12:29
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