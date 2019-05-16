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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

Кевин Кураньи: назначение Цорна - большая удача для "Спартака"

Бывший нападающий сборной Германии и "Динамо" Кевин Кураньи прокомментировал назначение Томаса Цорна генеральным директором "Спартака".

"Вот это новость! Обязательно поздравлю его сразу после нашего интервью. Мы в очень хороших отношениях, считаю, что назначение Томаса — большая удача для "Спартака". Он отлично знает как российский, так и мировой футбол. Действительно, в свое время Цорн сделал все для моего перехода в "Динамо", его роль была ключевой. Уже после того трансфера можно было сказать: Томас отлично разбирается в футболистах", — цитирует Кураньи "Спорт день за днем".
Теги: Кураньи Цорн Спартак
Сегодня, 13:26
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(3)
#7  shtnk19  Москва (Сегодня, 15:18)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да нам повезло прям, что он не в реал, а к нам пошёл
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
#6  Schweinsteiger   (Сегодня, 14:56)
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Я не понял, типа считает, свой трансфер мегакрутым, что ли?))


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#5  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:28)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
удачи нам всем... с Цорном...
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#4  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 14:00)
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Действительно, в свое время Цорн сделал все для моего перехода в "Динамо", его роль была ключевой.
Насколько я знаю, после перехода Кураньи в Динамо он единовременно получил все бабло, причитающееся ему по контракту за несколько сезонов. Если это так, то Федун вряд ли позволит Цорну подобное в Спартаке.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#3  yuri  спб (Сегодня, 13:50)
  • -1
  •  (1)
online

ЦИАМ - вторичка)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#2  Dreyk   (Сегодня, 13:36)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Новое руководство еще не начало работать, а все агент перевозбудились. Может на самом деле Цорн не так плох, а что, а вдруг.
Регистрация: 10.09.2016 [жалоба]
#1  Владимир Панфилов   (Сегодня, 13:31)
  • +2
  •  (6)

Дай Бог!
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
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