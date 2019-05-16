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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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РФС разрешит "Динамо" провести матч с "Арсеналом" на новом стадионе

Заместитель гендиректора РФС Александр Зорков сообщил, что московское "Динамо" сможет принять "Арсенал" в заключительном туре РПЛ на своем новом стадионе.

"Комиссия еще идет. Но стадион "Динамо" будет допущен к проведению матча 30-го тура с "Арсеналом". Поле в удовлетворительном состоянии, колосится, все хорошо", - цитирует Зоркова Sport24.
Теги: Динамо Арсенал Тула
Сегодня, 14:06
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#1  sergey3709   (Сегодня, 14:30)
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Если бы еще крышу смонтировали, тогда бы все было отлично, можно было бы играть почти круглый год
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
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