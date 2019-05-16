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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Сердар Азмун улетел в Иран и не сыграет с "Ростовом"

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун улетел в Иран и не поможет петербургской команде 19 мая в гостевом матче 29-го тура российской Премьер-Лиги с "Ростовом".

"Пока неизвестно, будет ли играть Азмун с "Енисеем" Он улетел в Иран, ему все время бьют по голеностопу. С "Ростовом" он точно не будет играть. Семак говорил, что пятерым футболистам"Зенита" даст отдохнуть, но кому, пока неизвестно", - сообщил спортивный комментатор Геннадий Орлов.

Sport24
Теги: Азмун Ростов Зенит
Сегодня, 20:38
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#1  teacher   (Сегодня, 22:02)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Придется Чалову становиться лучшим бомбардиром!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
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