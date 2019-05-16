Сердар Азмун улетел в Иран и не сыграет с "Ростовом"

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун улетел в Иран и не поможет петербургской команде 19 мая в гостевом матче 29-го тура российской Премьер-Лиги с "Ростовом"."Пока неизвестно, будет ли играть Азмун с "Енисеем" Он улетел в Иран, ему все время бьют по голеностопу. С "Ростовом" он точно не будет играть. Семак говорил, что пятерым футболистам"Зенита" даст отдохнуть, но кому, пока неизвестно", - сообщил спортивный комментатор Геннадий Орлов.